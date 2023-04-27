Через війну в Україні кадровий голод. Як змінився ринок праці за рік

Ринок праці в Україні поступово відновлюється. Кількість вакансій зростає, роботодавці пропонують вищі зарплати, а рівень офіційного безробіття рекордно скоротився, йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Чому безробітних поменшало?

За даними Державної служби зайнятості, офіційний рівень безробіття в Україні за рік впав удвічі, що є історичним мінімумом. У березні 2023 кількість безробітних становила 137,3 тисячі, тоді як рік тому було 286,9 тисячі безробітних.

Однак мова йде саме про кількість офіційно зареєстрованих осіб у Центрах зайнятості по країні, тому фактичні дані можуть значно відрізнятися.

НБУ опублікував “Інфляційний звіт” із прогнозом рівня безробіття в Україні в 2023 році на рівні 26,1%, а загальна кількість безробітних на кінець 2022 року була оцінена в 2,9 млн осіб.

HR-експерт Тетяна Пашкіна каже, що рівень безробіття, який наразі показує Держслужба зайнятості, вкрай важко порівнювати з попереднім роком. Тепер скорочено термін перебування на обліку та виплати допомоги по безробіттю. Зараз важливим фактором є військовий облік, без постановки на який також не можна зареєструватися в Центрах зайнятості.

“Відповідно, певна кількість чоловіків не стане на облік у Центрі зайнятості, навіть якщо вони є безробітними”, – зазначила експерт.

Вакансій стає більше



Пропозицій на ринку праці в Україні стає більше, а сайти з працевлаштування вже мають до 3/4 вакансій від довоєнного періоду минулого року, розповіла Тетяна Пашкіна.

Порівнюючи з 2021 роком, ринок вакансій відновився на 91%, і на 75% – проти довоєнного рівня 2022-го. Такі показники надали виданню у Work.ua. Кількість пропозицій роботодавців росте щомісяця: у березні на порталі пошуку роботи Work.ua розмістили 75 575 вакансій, що на 14% більше ніж у лютому 2023.

НR-експерт Тетяна Пашкіна зазначила, що чим більше вакансій, тим більше конкуренції між роботодавцями за шукачів, тому зараз переглядають заробітні плати, системи мотивації. Великі компанії в 2022 році це робили неодноразово, щоб втримати працівників і залучити нових.

Низька конкуренція та “кадровий голод” збільшують шанси на працевлаштування

2023 року помітно зменшилася конкуренція – за даними Державної служби зайнятості, навантаження на одну вакантну посаду впало в 2 рази.

Work.ua – на одну розміщену вакансію претендують у середньому 2 кандидати (у березні – 2,7).

Rabota.ua – кількість резюме на одну вакансію складає 3,9 (у березні – 5,5).



«У багатьох сферах відчувається “кадровий голод”. “І навіть те, що деякі компанії переглядають заробітну плату, ситуацію не спрощує, адже “людей фізично немає”, – додає експерт.

Шукають барменів, будівельників та перукарів

У березні 2023 на третину збільшилася кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі. Це 7220 нових вакансій, і найзатребуванішою є посада бармена (1370 пропозицій). На другому місці – сфера обслуговування.

Чимало роботи пропонують у будівництві та архітектурі, сфері краси, шукають людей на робочі спеціальності.

Досі потрібні менеджери з продажів, продавці-консультанти, працівники логістичної сфери, бухгалтери, водії, кур’єри. На виробництвах так само не вистачає швачок, слюсарів і т.д. Проте змінилися пропорції по містах.

Де є робота: Київ, Дніпро та захід України

Лідерами за кількістю пропозицій роботи зараз є:

Київська область – 22 787 вакансій;

Львівська область – 7 525 вакансій;

Дніпропетровська область – 7 158 вакансій;

Одеська область – 5 461 вакансій;

Івано-Франківська область – 2 429 вакансій.

У прифронтових областях кількість вакансій збільшується:

Так згідно з даними Work.ua збільшилося пропозицій роботи в березні 2023 у Миколаївській 975 (+32% порівняно з лютим 2023) та Херсонській областях – 119 вакансій (+21%).

Зарплати зростають

Якщо минулого року середня заробітна плата по Україні становила 15 тисяч грн, то у березні 2023 це вже 16 тисяч грн. Підвищення рівня оплати спостерігалось в Одеській області – до 15 500 грн (+500 грн до лютого 2023) та Львівській області – до 16 000 грн (+500 грн).

Згідно з дослідженням Work.ua, найбільші зарплати (за виключенням керівних посад та сфери IT) пропонують:

медіабайєру – 52 500 грн;

водію-міжнароднику – 40 000 грн;

бізнес-аналітику – 32 500 грн;

арматурнику, рихтувальнику, рієлтору – 30 000 грн.

Найнижчі зарплати залишаються у прибиральників (8 000 грн), посудомийників (9 000 грн) та санітарів (9 000 грн).