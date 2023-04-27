Из-за войны в Украине кадровый голод. Как изменился рынок труда за год

Рынок труда в Украине постепенно восстанавливается. Количество вакансий растет, работодатели предлагают более высокие зарплаты, а уровень официальной безработицы рекордно сократился, говорится в материале РБК-Украина.

Почему безработных стало меньше?

По данным Государственной службы занятости, официальный уровень безработицы в Украине за год упал вдвое. В марте 2023 г. количество безработных было 137,3 тысячи, тогда как год назад — 286,9 тысячи безработных.

Однако речь идет именно о количестве официально зарегистрированных лиц в центрах занятости по стране, поэтому фактические данные могут значительно отличаться.

НБУ опубликовал «Инфляционный отчет» с прогнозом уровня безработицы в Украине в 2023 году на уровне 26,1%, а общее количество безработных на конец 2022 года оценили в 2,9 млн. человек.

HR-эксперт Татьяна Пашкина говорит, что уровень безработицы, который показывает Госслужба занятости, очень сложно сравнивать с предыдущим годом. Теперь сокращен срок пребывания на учете и выплаты пособия по безработице. И важным фактором является военный учет, без постановки на который нельзя зарегистрироваться в Центрах занятости.

«Соответственно, определенное количество мужчин не станет на учет в Центре занятости, даже если они безработные», — отметила эксперт.

Вакансий становится больше



Предложений на рынке труда в Украине становится больше, а сайты по трудоустройству уже имеют до 3/4 вакансий от довоенного прошлогоднего периода, рассказала Татьяна Пашкина.

По сравнению с 2021 годом рынок вакансий восстановился на 91%, и на 75% – против довоенного уровня 2022-го. Такие показатели предоставили изданию в Work.ua. Количество предложений работодателей растет ежемесячно: в марте на портале поиска работы Work.ua разместили 75 575 вакансий, что на 14% больше, чем в феврале 2023 года.

Татьяна Пашкина отметила, что чем больше вакансий, тем больше конкуренции между работодателями за соискателей, поэтому сейчас пересматривают заработные платы, системы мотивации. Крупные компании в 2022 году делали это неоднократно, чтобы удержать работников и привлечь новых.

Низкая конкуренция и «кадровый голод» увеличивают шансы на трудоустройство

В 2023 году заметно уменьшилась конкуренция – по данным Государственной службы занятости, погрузка на одну вакантную должность упала в 2 раза.

Work.ua – на одну размещенную вакансию претендуют в среднем 2 кандидата (в марте – 2,7).

Rabota.ua – количество резюме на одну вакансию составляет 3,9 (в марте – 5,5).



«Во многих сферах чувствуется «кадровый голод». «И даже то, что некоторые компании пересматривают заработную плату, ситуацию не упрощает, ведь «людей физически нет», – добавляет эксперт.

Ищут барменов, строителей и парикмахеров

В марте 2023 года на треть увеличилось количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе. Это 7220 новых вакансий, и самая востребованная — позиция бармена (1370 предложений). На втором месте – сфера обслуживания.

Много работы предлагают в строительстве и архитектуре, сфере красоты, ищут людей на рабочие специальности.

До сих пор нужны менеджеры продаж, продавцы-консультанты, работники логистической сферы, бухгалтеры, водители, курьеры. На производствах так же не хватает швей, слесарей и т.д. Однако изменились пропорции по городам.

Где есть работа: Киев, Днепр и запад Украины

Лидерами по количеству предложений работы сейчас являются:

Киевская область – 22787 вакансий;

Львовская область – 7525 вакансий;

Днепропетровская область – 7158 вакансий;

Одесская область – 5461 вакансий;

Ивано-Франковская область – 2 429 вакансий.

В прифронтовых областях количество вакансий тоже растет: согласно данным Work.ua, предложений работы стало больше в марте 2023 в Николаевской 975 (+32% по сравнению с февралем 2023) и Херсонской областях – 119 вакансий (+21%).

Зарплаты растут

Если в прошлом году средняя заработная плата по Украине составила 15 тысяч грн, то в марте 2023 года это уже 16 тысяч грн. Повышение уровня оплаты наблюдалось в Одесской области – до 15 500 грн (+500 грн до февраля 2023 г.) и Львовской области – до 16 000 грн (+500 грн).

Согласно исследованию Work.ua, самые большие зарплаты (за исключением руководящих должностей и сферы IT) предлагают:

медиабайеру – 52 500 грн;

водителю-международнику – 40 000 грн;

бизнес-аналитику – 32 500 грн;

арматурщику, рихтовщику, риелтору – 30 000 грн.

Самые низкие зарплаты остаются у уборщиков (8000 грн), посудомоечников (9000 грн) и санитаров (9000 грн).