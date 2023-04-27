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Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 30 тысяч гривен

Общество 20:22   27.04.2023
Елена Нагорная
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 30 тысяч гривен

По состоянию на 27 апреля в регионе актуальны 1352 вакансии, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг на этой неделе вакансия токаря. Ему предлагают 30 тысяч гривен в месяц. Термист будет получать 20 тысяч, а главный бухгалтер — 16990.

Юрист будет зарабатывать 16200 гривен, архитектор — 15 тысяч, инженер-конструктор — 13 тысяч, машинист экскаватора — 12700, заведующий складом — 12 тысяч, парикмахер (парикмахер-модельер) — 10 тысяч и практический психолог — 9 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45 и 097 970 40 68.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 20:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 27 апреля в регионе актуальны 1352 вакансии, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".