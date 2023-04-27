Синєгубов прокоментував чутки щодо нібито свого звільнення
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що не планує залишати посаду і не має для цього підстав, але прийме будь-яке рішення президента України та Офісу президента, якщо таке буде.
“Я чутки не коментуватиму”, — сказав Синєгубов, відповідаючи журналістам, чи не розглядається питання щодо його звільнення з посади голови ХОВА і переведення на іншу службу.
“Давайте так. Це рішення приймають Офіс президента і президент. Якщо приймуть рішення, буде рішення. Якщо ні, тобто якесь інше – буде якесь інше”, – додав він.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 16:52;
Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що не планує залишати посаду і не має для цього підстав, але прийме будь-яке рішення президента України та Офісу президента, якщо таке буде.".