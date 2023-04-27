Live
  • Четвер 27.04.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.39
    • 🟢

Синєгубов прокоментував чутки щодо нібито свого звільнення

Політика 16:52   27.04.2023
Павло Велицький
Олена Нагорна
Синєгубов прокоментував чутки щодо нібито свого звільнення

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що не планує залишати посаду і не має для цього підстав, але прийме будь-яке рішення президента України та Офісу президента, якщо таке буде.

“Я чутки не коментуватиму”, — сказав Синєгубов, відповідаючи журналістам, чи не розглядається питання щодо його звільнення з посади голови ХОВА і переведення на іншу службу.

“Давайте так. Це рішення приймають Офіс президента і президент. Якщо приймуть рішення, буде рішення. Якщо ні, тобто якесь інше – буде якесь інше”, – додав він.

Читайте також: Синєгубов повідомив, коли реалізують анонсований із Будановим оборонний проєкт

Автор: Павло Велицький, Олена Нагорна

Новини за темою:

16:52
Синєгубов прокоментував чутки щодо нібито свого звільнення
16:19
Синєгубов повідомив, коли реалізують анонсований із Будановим оборонний проєкт
16:08
У деокуповане Гракове повертають світло: коли з’явиться електрика (фото,відео)
15:58
Унаслідок обстрілу Липців крім домів пошкоджена адмінбудівля – Синєгубов
14:55
Замінований Ізюм: люди ходять на цвинтарі та збирають “врожаї” гранат (сюжет)

  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов прокоментував чутки щодо нібито свого звільнення»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 16:52;

    • Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що не планує залишати посаду і не має для цього підстав, але прийме будь-яке рішення президента України та Офісу президента, якщо таке буде.".