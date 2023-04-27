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Синегубов прокомментировал слухи о якобы своем увольнении

Политика 16:52   27.04.2023
Павел Велицкий
Елена Нагорная
Синегубов прокомментировал слухи о якобы своем увольнении

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что не планирует уходить с должности и не имеет для этого оснований, но примет любое решение президента Украины и Офиса президента, если таковое будет.

«Я слухи комментировать не буду», — сказал Синегубов, отвечая журналистам, не рассматривается ли вопрос об его увольнении с должности главы ХОВА и переводе на другую службу.

«Давайте так. Это решение принимают Офис президента и президент. Если примут решение, будет решение. Если нет, то есть какое-то другое — будет какое-то другое», — добавил он.

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Автор: Павел Велицкий, Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 16:52;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что не планирует уходить с должности и не имеет для этого оснований, но примет любое решение президента Украины и Офиса президента, если таковое будет.".