Синегубов прокомментировал слухи о якобы своем увольнении

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что не планирует уходить с должности и не имеет для этого оснований, но примет любое решение президента Украины и Офиса президента, если таковое будет.

«Я слухи комментировать не буду», — сказал Синегубов, отвечая журналистам, не рассматривается ли вопрос об его увольнении с должности главы ХОВА и переводе на другую службу.

«Давайте так. Это решение принимают Офис президента и президент. Если примут решение, будет решение. Если нет, то есть какое-то другое — будет какое-то другое», — добавил он.