Синегубов прокомментировал слухи о якобы своем увольнении
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что не планирует уходить с должности и не имеет для этого оснований, но примет любое решение президента Украины и Офиса президента, если таковое будет.
«Я слухи комментировать не буду», — сказал Синегубов, отвечая журналистам, не рассматривается ли вопрос об его увольнении с должности главы ХОВА и переводе на другую службу.
«Давайте так. Это решение принимают Офис президента и президент. Если примут решение, будет решение. Если нет, то есть какое-то другое — будет какое-то другое», — добавил он.
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 16:52;
Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что не планирует уходить с должности и не имеет для этого оснований, но примет любое решение президента Украины и Офиса президента, если таковое будет.".