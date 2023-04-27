Live
  • Четвер 27.04.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.39
    • 🟢

Унаслідок обстрілу Липців крім домів пошкоджена адмінбудівля – Синєгубов

Події 15:58   27.04.2023
Павло Велицький
Олена Нагорна
Унаслідок обстрілу Липців крім домів пошкоджена адмінбудівля – Синєгубов

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Липці Харківського району вранці 27 квітня постраждалих немає, пошкоджені житлові будинки та адміністративна будівля, повідомив журналістам начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов розповів, що загарбники вдарили майже по центру Липців, і обстріли села відбуваються постійно.

“На жаль, цей населений пункт знаходиться поблизу з російським кордоном. Цей обстріл – це була артилерія. Тому ми говоримо про те, що відстань до цього населеного пункту дозволяє, на жаль, ворогові діставати артилерією. Навіть не РСЗВ”, – сказав глава ХОВА.

За його словами, у середньому від ударів армії РФ щодня страждають 15-20 населених пунктів регіону.

Як повідомляли у ГУ Нацполіції у Харківській області, близько 10:10 у Липцях ворожий снаряд влучив у двоповерховий будинок. Пошкоджені вісім квартир, а також приватні будинки.

Читайте також: Окупанти з артилерії щойно обстріляли село під Харковом – Синєгубов

Автор: Павло Велицький, Олена Нагорна

Новини за темою:

16:44
Синєгубов: Працівники “Харківобленерго” потрапили від обстріл, один загинув
16:19
Синєгубов повідомив, коли реалізують анонсований із Будановим оборонний проєкт
16:08
У деокуповане Гракове повертають світло: коли з’явиться електрика (фото,відео)
15:58
Унаслідок обстрілу Липців крім домів пошкоджена адмінбудівля – Синєгубов
14:55
Замінований Ізюм: люди ходять на цвинтарі та збирають “врожаї” гранат (сюжет)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Унаслідок обстрілу Липців крім домів пошкоджена адмінбудівля – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 15:58;

    • Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Липці Харківського району вранці 27 квітня постраждалих немає, пошкоджені житлові будинки та адміністративна будівля, повідомив журналістам начальник ХОВА Олег Синєгубов.".