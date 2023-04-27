Унаслідок обстрілу Липців крім домів пошкоджена адмінбудівля – Синєгубов

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Липці Харківського району вранці 27 квітня постраждалих немає, пошкоджені житлові будинки та адміністративна будівля, повідомив журналістам начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов розповів, що загарбники вдарили майже по центру Липців, і обстріли села відбуваються постійно.

“На жаль, цей населений пункт знаходиться поблизу з російським кордоном. Цей обстріл – це була артилерія. Тому ми говоримо про те, що відстань до цього населеного пункту дозволяє, на жаль, ворогові діставати артилерією. Навіть не РСЗВ”, – сказав глава ХОВА.

За його словами, у середньому від ударів армії РФ щодня страждають 15-20 населених пунктів регіону.

Як повідомляли у ГУ Нацполіції у Харківській області, близько 10:10 у Липцях ворожий снаряд влучив у двоповерховий будинок. Пошкоджені вісім квартир, а також приватні будинки.