В результате обстрела Липцев кроме домов повреждено админздание — Синегубов

В результате вражеского артиллерийского обстрела села Липцы Харьковского района утром 27 апреля пострадавших нет, повреждены жилые дома и административное здание, сообщил журналистам начальник ХОВА Олег Синегубов.

Синегубов рассказал, что захватчики ударили почти по центру Липцев, и обстрелы села происходят постоянно.

«К сожалению, этот населенный пункт находится вблизи с российской границей. Этот обстрел — это была артиллерия. Поэтому мы говорим о том, что расстояние до этого населенного пункта позволяет, к сожалению, врагу доставать артиллерией. Даже не РСЗО», — сказал глава ХОВА.

По его словам, в среднем от ударов армии РФ ежедневно страдают 15-20 населенных пунктов региона.

Как сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, около 10:10 в Липцах вражеский снаряд попал в двухэтажный дом. Повреждены восемь квартир, а также частные дома.