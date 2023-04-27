Live
  • Четверг 27.04.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.39
    • 🟢

В результате обстрела Липцев кроме домов повреждено админздание — Синегубов

Происшествия 15:58   27.04.2023
Павел Велицкий
Елена Нагорная
В результате обстрела Липцев кроме домов повреждено админздание — Синегубов Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате вражеского артиллерийского обстрела села Липцы Харьковского района утром 27 апреля пострадавших нет, повреждены жилые дома и административное здание, сообщил журналистам начальник ХОВА Олег Синегубов.

Синегубов рассказал, что захватчики ударили почти по центру Липцев, и обстрелы села происходят постоянно.

«К сожалению, этот населенный пункт находится вблизи с российской границей. Этот обстрел — это была артиллерия. Поэтому мы говорим о том, что расстояние до этого населенного пункта позволяет, к сожалению, врагу доставать артиллерией. Даже не РСЗО», — сказал глава ХОВА.

По его словам, в среднем от ударов армии РФ ежедневно страдают 15-20 населенных пунктов региона.

Как сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, около 10:10 в Липцах вражеский снаряд попал в двухэтажный дом. Повреждены восемь квартир, а также частные дома.

Читайте также: Оккупанты из артиллерии только что обстреляли село под Харьковом — Синегубов

Автор: Павел Велицкий, Елена Нагорная

Новости по теме:

16:52
Синегубов прокомментировал слухи о якобы своем увольнении
16:44
Синегубов: Работники «Харьковоблэнерго» попали под обстрел, один погиб
16:19
Синегубов сообщил, когда реализуют анонсированный с Будановым оборонный проект
16:08
В деоккупированное Граково возвращают электрику: когда появится свет (фото)
15:58
В результате обстрела Липцев кроме домов повреждено админздание — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В результате обстрела Липцев кроме домов повреждено админздание — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского артиллерийского обстрела села Липцы Харьковского района утром 27 апреля пострадавших нет, повреждены жилые дома и административное здание, рассказал журналистам начальник ХОВА Олег Синегубов.".