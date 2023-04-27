В результате обстрела Липцев кроме домов повреждено админздание — Синегубов
В результате вражеского артиллерийского обстрела села Липцы Харьковского района утром 27 апреля пострадавших нет, повреждены жилые дома и административное здание, сообщил журналистам начальник ХОВА Олег Синегубов.
Синегубов рассказал, что захватчики ударили почти по центру Липцев, и обстрелы села происходят постоянно.
«К сожалению, этот населенный пункт находится вблизи с российской границей. Этот обстрел — это была артиллерия. Поэтому мы говорим о том, что расстояние до этого населенного пункта позволяет, к сожалению, врагу доставать артиллерией. Даже не РСЗО», — сказал глава ХОВА.
По его словам, в среднем от ударов армии РФ ежедневно страдают 15-20 населенных пунктов региона.
Как сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, около 10:10 в Липцах вражеский снаряд попал в двухэтажный дом. Повреждены восемь квартир, а также частные дома.
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 15:58;
Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского артиллерийского обстрела села Липцы Харьковского района утром 27 апреля пострадавших нет, повреждены жилые дома и административное здание, рассказал журналистам начальник ХОВА Олег Синегубов.".