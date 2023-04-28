Для підприємців Харківщини оновили номери телефонів «гарячої лінії»
Підприємці Харківщини, які планують відновити бізнес в умовах війни, можуть звернутися за консультаціями на безкоштовні “гарячі лінії”, повідомили в ХОВА.
У Департаменті економіки і міжнародних відносин ХОВА повідомили, що «гарячі лінії» з питань підтримки бізнесу на Харківщині працюють уже понад рік. Наразі їх номери оновили.
Тепер можна отримати інформацію щодо оцінки збитків бізнесу від воєнних дій за номером телефону: +38 097 107 27 32.
Юридичну підтримку щодо відшкодування збитків надають за номером: +38 095 199 07 58.
Консультації проводять за сприяння ГО «Асоціація приватних роботодавців» та Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 16:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємці Харківщини, які планують відновити бізнес в умовах війни, можуть звернутися за консультаціями на безкоштовні гарячі лінії, повідомили в ХОВА.".