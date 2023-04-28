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Для підприємців Харківщини оновили номери телефонів «гарячої лінії»

Суспільство 16:51   28.04.2023
Оксана Якушко
Для підприємців Харківщини оновили номери телефонів «гарячої лінії»

Підприємці Харківщини, які планують відновити бізнес в умовах війни, можуть звернутися за консультаціями на безкоштовні “гарячі лінії”, повідомили в ХОВА.

У Департаменті економіки і міжнародних відносин ХОВА повідомили, що «гарячі лінії» з питань підтримки бізнесу на Харківщині працюють уже понад рік. Наразі їх номери оновили.

Тепер можна отримати інформацію щодо оцінки збитків бізнесу від воєнних дій за номером телефону: +38 097 107 27 32.

Юридичну підтримку щодо відшкодування збитків надають за номером: +38 095 199 07 58.

Консультації проводять за сприяння ГО «Асоціація приватних роботодавців» та Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 16:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємці Харківщини, які планують відновити бізнес в умовах війни, можуть звернутися за консультаціями на безкоштовні гарячі лінії, повідомили в ХОВА.".