Для предпринимателей Харьковщины обновили номера телефонов «горячей линии»

Предприниматели Харьковщины, которые планируют возобновить бизнес в условиях войны, могут обратиться за консультациями на бесплатные «горячие линии», сообщили в ХОВА.

В Департаменте экономики и международных отношений ХОВА сообщили, что «горячие линии» по поддержке бизнеса на Харьковщине работают уже более года. Теперь их номера обновили.

Сейчас можно получить информацию об оценке убытков бизнеса от военных действий по телефону: +38 097 107 27 32.

Юридическую поддержку возмещения ущерба оказывают по номеру: +38 095 199 07 58.

Консультации проводят при содействии ГО «Ассоциация частных работодателей» и «Центра международного частного предпринимательства» (CIPE).