“Пішли маслюки”: грибники Харківської області вихваляються “уловом” (відео)

Відкрито сезон “тихого полювання”. Жителі Харківської області постять у соцмережах фото зібраних у лісах грибів. Щойно в регіоні потепліло, хвалитися почали першими у 2023 році маслюками.

“Така в лісі краса. Ходимо і шукаємо – можливо, пішли перші маслюки. Приїхали на розвідку, бо всі вже починають виставляти. Цікаво, в нашому регіоні пішло чи не пішло. Загалом, можу сказати сміливо, що пішло. Тож, хлопці, маслюки пішли. Констатую факт, маслюки є”, – повідомила адміністраторка групи “Любителі тихого полювання. Харківська область і не тільки” Ірина Іванівна.

Вона опублікувала відео з лісу в районі Андріївки Ізюмського району.

Фото перших у 2023 році маслюків постять також інші користувачі. Грибів у лісах чимало.

І мешканців регіону, схоже, не зупиняють попередження ДСНС про небезпеку натрапити на міну чи ворожий снаряд. При цьому тих, хто ще не ризикнув вибратися до лісу, досвідчені грибники заспокоюють: поки що масштабного “врожаю” немає.

“Якщо болять ноги, не поспішайте. Учора були у Тимченках і в Миргородах, грибів дуже мало. За чотири години зібрали маленьке відерце”, – попередила учасниця групи Ольга Монзуль.

Окрім ранніх маслюків, на Харківщині продовжують збирати класичні весняні гриби – зморшки.

Успішним “полюванням” на них вихваляються зокрема жителі Жихоря та Краснопавлівки.

Нагадаємо, ДСНС, поліція та керівництво області настійливо не рекомендують мешканцям Харківщини ходити до лісів. Особливо це стосується тієї місцевості, яка була окупована, або ж знаходилася біля лінії активних бойових дій і зазнала обстрілів. Ворог замінував не лише населені пункти та критичну інфраструктуру, а й поля, лісові масиви та береги річок.