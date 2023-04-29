«Пошли маслята»: грибники Харьковской области хвастаются «уловом» (видео)

В Харьковской области открыт сезон «тихой охоты». Жители региона постят в соцсетях фото собранных в лесах грибов. Как только в регионе потеплело, хвастаться начали первыми в 2023 году маслятами.

«Такая в лесу красота. Ходим и ищем – может быть, пошли первые маслята. Приехали на разведку, потому как все уже начинают выставлять. Интересно, в нашем регионе пошло или не пошло. В общем, могу сказать смело, что пошло. Так что, ребята, маслята пошли. Констатирую факт, маслята есть», — сообщила администратор группы «Любители тихой охоты. Харьковская область и не только» Ирина Ивановна.

Она опубликовала видео из леса в районе Андреевки Изюмского района.

Фото первых в 2023 году маслят постят и другие пользователи. Грибов в лесах немало.

И жителей региона, похоже, не останавливают предупреждения ГСЧС об опасности наткнуться на мину или вражеский снаряд. При этом тех, кто еще не рискнул выбраться в лес, опытные грибники успокаивают: пока масштабного «урожая» нет.

«Если болят ноги, не спешите. Вчера были в Тимченках и в Миргородах, грибов очень мало. За четыре часа собрали маленькое ведерко», — предупредила участница группы Ольга Монзуль.

Помимо ранних маслят, на Харьковщине продолжают собирать классические весенние грибы — сморчки.

Успешной «охотой» на них хвастаются в частности жители Жихоря и Краснопавловки.

Напомним, ГСЧС, полиция и руководство области настоятельно не рекомендуют жителям Харьковщины ходить в леса. Особенно это касается той местности, которая была оккупирована, либо же находилась у линии активных боевых действий и подвергалась обстрелам. Враг заминировал не только населенные пункты и критическую инфраструктуру, но также поля, лесные массивы и берега рек.