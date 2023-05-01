Харків’янин «заробив» на ремонті доріг майже 2,5 мільйони гривень

Під варту взяли директора підприємства, який заволодів під час ремонту трьох доріг у Харківській області понад 2,3 млн гривень, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У 2018 році держпідприємство та ТОВ уклали угоду про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг Моначинівка – Прилютове, Вільшана – Новоєгорівка та Тавільжанка – Петропавлівка.

Проте директор ТОВ вирішив, що бюджетні кошти мають піти йому в кишеню. Він організував виконання робіт, але використав меншу кількість асфальтобетонної суміші, ніж було необхідно. Проте в офіційні документи службовець вписав, що нібито все зробив відповідно до умов договору. Після цього на рахунок ТОВ надійшли бюджетні кошти за роботу, яку фактично не виконали. Свої незаконними діями директор спричинив державі матеріальну шкоду на суму понад 2,3 млн гривень. Вказані порушення підтвердили висновки судових будівельно-технічних експертиз.

Слідчий суддя Київського районного суду Харкова взяв під варту до 21 червня 2023 року включно директора ТОВ, якого підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Також суд визначив заставу для підозрюваного: сума дорівнює 2 321 660 гривень.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.