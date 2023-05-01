Харьковчанин «заработал» на ремонте дорог почти 2,5 миллиона гривен

Под стражу взяли директора предприятия, завладевшего при ремонте трех дорог в Харьковской области более 2,3 млн гривен, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 2018 году госпредприятие и ООО заключили договор о закупке услуг по текущему среднему ремонту автомобильных дорог Моначиновка – Прилютово, Ольшана – Новоегоровка и Тавольжанка – Петропавловка.

Однако директор ООО решил, что бюджетные средства должны пойти ему в карман. Он организовал выполнение работ, но использовал меньшее количество асфальтобетонной смеси, чем было необходимо.

Однако в официальные документы служащий вписал, что якобы все сделал в соответствии с условиями договора. После этого на счет ООО поступили бюджетные средства за работу, которая фактически выполнена не была. Свои незаконными действиями директор нанес государству материальный ущерб на сумму более 2,3 млн гривен. Указанные нарушения подтвердили выводы судебных строительно-технических экспертиз.

Судья Киевского районного суда Харькова взял под стражу до 21 июня 2023 года включительно директора ООО, подозреваемого в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Также суд определил залог для подозреваемого: сумма равна 2 321 660 гривен.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение — Управление стратегических расследований в Харьковской области ДСР НПУ.