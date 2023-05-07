На Харківщині успішно відпрацювали по ворогу з повітря – Мельник (відео)

Аеророзвідники в Харківській області завдали ударів з повітря по позиціях російських загарбників.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Підрозділ аеророзвідки «Легіону Марсель» виявив та успішно відпрацював по ворожих цілях на Харківщині”, – написав Мельник.

Відео: Сергій Мельник