На Харківщині успішно відпрацювали по ворогу з повітря – Мельник (відео)
Аеророзвідники в Харківській області завдали ударів з повітря по позиціях російських загарбників.
Про це повідомив у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
“Підрозділ аеророзвідки «Легіону Марсель» виявив та успішно відпрацював по ворожих цілях на Харківщині”, – написав Мельник.
Відео: Сергій Мельник
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 12:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники в Харківській області завдали ударів з повітря по позиціях російських загарбників.".