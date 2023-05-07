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На Харківщині успішно відпрацювали по ворогу з повітря – Мельник (відео)

Суспільство 12:50   07.05.2023
Олена Нагорна
На Харківщині успішно відпрацювали по ворогу з повітря – Мельник (відео)

Аеророзвідники в Харківській області завдали ударів з повітря по позиціях російських загарбників.

Про це повідомив у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Підрозділ аеророзвідки «Легіону Марсель» виявив та успішно відпрацював по ворожих цілях на Харківщині”, – написав Мельник.

Відео: Сергій Мельник

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 12:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники в Харківській області завдали ударів з повітря по позиціях російських загарбників.".