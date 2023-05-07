На Харьковщине успешно отработали по врагу с воздуха — Мельник (видео)

Аэроразведчики в Харьковской области нанесли удары с воздуха по позициям российских захватчиков.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Подразделение аэроразведки «Легиона Марсель» обнаружило и успешно отработало по вражеским целям на Харьковщине», — написал Мельник.

Видео: Сергей Мельник