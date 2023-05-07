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На Харьковщине успешно отработали по врагу с воздуха — Мельник (видео)

Общество 12:50   07.05.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине успешно отработали по врагу с воздуха — Мельник (видео)

Аэроразведчики в Харьковской области нанесли удары с воздуха по позициям российских захватчиков.

Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Подразделение аэроразведки «Легиона Марсель» обнаружило и успешно отработало по вражеским целям на Харьковщине», — написал Мельник.

Видео: Сергей Мельник

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 12:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики в Харьковской области нанесли удары с воздуха по позициям российских захватчиков.".