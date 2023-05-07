На Харьковщине успешно отработали по врагу с воздуха — Мельник (видео)
Аэроразведчики в Харьковской области нанесли удары с воздуха по позициям российских захватчиков.
Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«Подразделение аэроразведки «Легиона Марсель» обнаружило и успешно отработало по вражеским целям на Харьковщине», — написал Мельник.
Видео: Сергей Мельник
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 12:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики в Харьковской области нанесли удары с воздуха по позициям российских захватчиков.".