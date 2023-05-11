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РФ обстріляла ринок та приватний сектор у селищі Великий Бурлук – ДСНС (фото)

Події 14:45   11.05.2023
Вікторія Яковенко
РФ обстріляла ринок та приватний сектор у селищі Великий Бурлук – ДСНС (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У ГУ ДСНС в Харківській області показали наслідки обстрілу селища Великий Бурлук.

За даними рятувальників, РФ гатила по території місцевого ринку та приватному сектору. Пошкоджені приватні житлові будинки, торговельні павільйони, приватний та спеціальний транспорт комунального підприємства.

На території одного з приватних будинків зайнялась пожежа на площі близько 70 кв.м. Також загорівся легковий автомобіль ВАЗ, який був припаркований поблизу ринку.

«О 13:12 усі осередки займання були ліквідовані», – додали у ДСНС.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 14:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС в Харківській області показали наслідки обстрілу селища Великий Бурлук.".