РФ обстріляла ринок та приватний сектор у селищі Великий Бурлук – ДСНС (фото)

У ГУ ДСНС в Харківській області показали наслідки обстрілу селища Великий Бурлук.

За даними рятувальників, РФ гатила по території місцевого ринку та приватному сектору. Пошкоджені приватні житлові будинки, торговельні павільйони, приватний та спеціальний транспорт комунального підприємства.

На території одного з приватних будинків зайнялась пожежа на площі близько 70 кв.м. Також загорівся легковий автомобіль ВАЗ, який був припаркований поблизу ринку.

«О 13:12 усі осередки займання були ліквідовані», – додали у ДСНС.