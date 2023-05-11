РФ обстріляла ринок та приватний сектор у селищі Великий Бурлук – ДСНС (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У ГУ ДСНС в Харківській області показали наслідки обстрілу селища Великий Бурлук.
За даними рятувальників, РФ гатила по території місцевого ринку та приватному сектору. Пошкоджені приватні житлові будинки, торговельні павільйони, приватний та спеціальний транспорт комунального підприємства.
На території одного з приватних будинків зайнялась пожежа на площі близько 70 кв.м. Також загорівся легковий автомобіль ВАЗ, який був припаркований поблизу ринку.
«О 13:12 усі осередки займання були ліквідовані», – додали у ДСНС.
Читайте також: Удар по Великому Бурлуку: РФ влучила в центр селища, поранених шпиталізували
Новини за темою:
Ви читали новину: «РФ обстріляла ринок та приватний сектор у селищі Великий Бурлук – ДСНС (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС в Харківській області показали наслідки обстрілу селища Великий Бурлук.".