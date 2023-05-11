РФ обстреляла рынок и частный сектор в поселке Великий Бурлук — ГСЧС (фото)

В ГУ ГСЧС в Харьковской области показали последствия обстрела поселка Великий Бурлук в Купянском районе.

По данным спасателей, враг ударил по территории местного рынка и частному сектору. Повреждены жилые дома, торговые павильоны, частный и специальный транспорт коммунального предприятия.

На территории одного из частных домов загорелся пожар на площади около 70 кв.м. Также загорелся легковой автомобиль ВАЗ, припаркованный вблизи рынка.

«В 13:12 все пожары были ликвидированы», — добавили в ГСЧС.