РФ обстреляла рынок и частный сектор в поселке Великий Бурлук — ГСЧС (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В ГУ ГСЧС в Харьковской области показали последствия обстрела поселка Великий Бурлук в Купянском районе.
По данным спасателей, враг ударил по территории местного рынка и частному сектору. Повреждены жилые дома, торговые павильоны, частный и специальный транспорт коммунального предприятия.
На территории одного из частных домов загорелся пожар на площади около 70 кв.м. Также загорелся легковой автомобиль ВАЗ, припаркованный вблизи рынка.
«В 13:12 все пожары были ликвидированы», — добавили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС в Харьковской области показали последствия обстрела поселка Великий Бурлук в Купянском районе.".