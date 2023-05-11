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РФ обстреляла рынок и частный сектор в поселке Великий Бурлук — ГСЧС (фото)

Происшествия 14:45   11.05.2023
Виктория Яковенко
РФ обстреляла рынок и частный сектор в поселке Великий Бурлук — ГСЧС (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ГУ ГСЧС в Харьковской области показали последствия обстрела поселка Великий Бурлук в Купянском районе.

По данным спасателей, враг ударил по территории местного рынка и частному сектору. Повреждены жилые дома, торговые павильоны, частный и специальный транспорт коммунального предприятия.

На территории одного из частных домов загорелся пожар на площади около 70 кв.м. Также загорелся легковой автомобиль ВАЗ, припаркованный вблизи рынка.

«В 13:12 все пожары были ликвидированы», — добавили в ГСЧС.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 14:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС в Харьковской области показали последствия обстрела поселка Великий Бурлук в Купянском районе.".