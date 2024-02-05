Авиабомба РФ пробила дыру в доме жителей Харьковщины, но не разорвалась (фото)
Фото: Сергей Болвинов
Ночью российская авиабомба ФАБ-250 попала в жилой дом в поселке Великий Бурлук и не разорвалась.
«На фото – одна из авиабомб, которыми россияне обстреливают Харьковскую область. Эта не разорвалась, но пробила дыру в жилом доме. ФАБ-250 полетели на головы мирных жителей Великого Бурлука накануне ночью около двенадцати часов. Теперь жилье гражданских выглядит так. Данных о пострадавших, к счастью, нет», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиабомба, Бурлук, Великий, дыра, полиция, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 15:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью российская авиабомба ФАБ-250 попала в жилой дом в поселке Великий Бурлук и не разорвалась.".