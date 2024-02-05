Авиабомба РФ пробила дыру в доме жителей Харьковщины, но не разорвалась (фото)

Ночью российская авиабомба ФАБ-250 попала в жилой дом в поселке Великий Бурлук и не разорвалась.

«На фото – одна из авиабомб, которыми россияне обстреливают Харьковскую область. Эта не разорвалась, но пробила дыру в жилом доме. ФАБ-250 полетели на головы мирных жителей Великого Бурлука накануне ночью около двенадцати часов. Теперь жилье гражданских выглядит так. Данных о пострадавших, к счастью, нет», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.