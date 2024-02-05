Live
  • Пн 05.02.2024
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.88

Авиабомба РФ пробила дыру в доме жителей Харьковщины, но не разорвалась (фото)

Общество 15:17   05.02.2024
Виктория Яковенко
Авиабомба РФ пробила дыру в доме жителей Харьковщины, но не разорвалась (фото) Фото: Сергей Болвинов

Ночью российская авиабомба ФАБ-250 попала в жилой дом в поселке Великий Бурлук и не разорвалась.

«На фото – одна из авиабомб, которыми россияне обстреливают Харьковскую область. Эта не разорвалась, но пробила дыру в жилом доме. ФАБ-250 полетели на головы мирных жителей Великого Бурлука накануне ночью около двенадцати часов. Теперь жилье гражданских выглядит так. Данных о пострадавших, к счастью, нет», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

01

02

03
Фото: Сергей Болвинов

Читайте также: Синегубов: оккупанты увеличили количество авиаударов по Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Авиабомба РФ пробила дыру в доме жителей Харьковщины, но не разорвалась (фото)
Авиабомба РФ пробила дыру в доме жителей Харьковщины, но не разорвалась (фото)
05.02.2024, 15:17
Зеленский увольнением выталкивает Залужного в политику – ВВС
Зеленский увольнением выталкивает Залужного в политику – ВВС
05.02.2024, 14:23
Главные новости Харькова 5 февраля: сутки авиаударов, Синегубов о разрушениях
Главные новости Харькова 5 февраля: сутки авиаударов, Синегубов о разрушениях
05.02.2024, 15:21
Больше всего украинских беженцев работают в Дании, Чехии и Польше
Больше всего украинских беженцев работают в Дании, Чехии и Польше
05.02.2024, 15:25
За секс с подростками — 3 года тюрьмы: на Харьковщине осудили железнодорожника
За секс с подростками — 3 года тюрьмы: на Харьковщине осудили железнодорожника
05.02.2024, 14:02
Россияне планируют окружить ВСУ в районе Котляровки на Харьковщине — Машовец
Россияне планируют окружить ВСУ в районе Котляровки на Харьковщине — Машовец
05.02.2024, 08:11

Новости по теме:

18:09
Удар КАБами по селу на Харьковщине: прокуратура показала разрушения (фото)
15:38
Авиабомбу ФАБ-500 забрали сегодня со двора жителя Харьковщины (фото)
09:53
Авиабомбой ударили по пожарной части на Харьковщине: опубликованы фото
12:41
Россияне ударили авиабомбой по селу Подолы, где травмировалась женщина (фото)
16:55
«Изучили их тактику». Как следователи ездят на места «прилетов» на Харьковщине

Вы читали новость: «Авиабомба РФ пробила дыру в доме жителей Харьковщины, но не разорвалась (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 15:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью российская авиабомба ФАБ-250 попала в жилой дом в поселке Великий Бурлук и не разорвалась.".