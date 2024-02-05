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Авіабомба РФ пробила діру в домі жителів Харківщини, але не розірвалася (фото)

Суспільство 15:17   05.02.2024
Вікторія Яковенко
Авіабомба РФ пробила діру в домі жителів Харківщини, але не розірвалася (фото) Фото: Сергій Болвінов

Вночі російська авіабомба ФАБ-250 влучила у будинок у селищі Великий Бурлук і не розірвалася.

«На фото – одна з авіабомб, якими росіяни обстрілюють Харківську область. Ця не розірвалася, але пробила діру в житловому будинку. ФАБ-250 полетіли на голови мирних мешканців Великого Бурлука напередодні вночі, близько дванадцятої години. Тепер житло цивільних виглядає ось так. Даних про постраждалих, на щастя, не маємо», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

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Фото: Сергій Болвінов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 15:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі російська авіабомба ФАБ-250 влучила у будинок у селищі Великий Бурлук і не розірвалася.".