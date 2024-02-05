Авіабомба РФ пробила діру в домі жителів Харківщини, але не розірвалася (фото)

Вночі російська авіабомба ФАБ-250 влучила у будинок у селищі Великий Бурлук і не розірвалася.

«На фото – одна з авіабомб, якими росіяни обстрілюють Харківську область. Ця не розірвалася, але пробила діру в житловому будинку. ФАБ-250 полетіли на голови мирних мешканців Великого Бурлука напередодні вночі, близько дванадцятої години. Тепер житло цивільних виглядає ось так. Даних про постраждалих, на щастя, не маємо», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.