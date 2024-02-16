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Синегубов сообщил о состоянии раненых от ракетного удара по Великому Бурлуку

Общество 11:22   16.02.2024
Виктория Яковенко
Синегубов сообщил о состоянии раненых от ракетного удара по Великому Бурлуку

Двое пострадавших, в результате удара С-300 14 февраля по дому в поселке Великий Бурлук на Харьковщине, находятся в больнице в среднем состоянии тяжести.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он также отметил, что на месте «прилета» завершили спасательную операцию. Однако там ГСЧСники продолжают ликвидировать аварийность, чтобы не произошло обрушения.

Напомним, спасательная операция в Великом Бурлуке началась с середины дня 14 февраля. В 16:16 14 февраля по городу россияне нанесли удар ракетами из ЗРК С-300. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Изначально сообщили о двух погибших и пяти раненых. Утром 15 февраля начальник ХОВА сообщил, что под завалами остаются три женщины: 74, 55, 27 лет. Следом дополнил: тело погибшей 74-летней женщины нашли.  В 09:48 из-под завалов достали погибшую 55-летнюю женщину. А около 12:00 в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что достали тело 27-летней погибшей жительницы Великого Бурлука.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 11:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое пострадавших, в результате удара С-300 14 февраля по дому в поселке Великий Бурлук на Харьковщине, находятся в больнице в среднем состоянии тяжести.".