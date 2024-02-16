Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару по Великому Бурлуку
Двоє людей, які постраждали внаслідок удару С-300 14 лютого по будинку в селищі Великий Бурлук на Харківщині, знаходяться у лікарні у середньому стані важкості.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він також зазначив, що на місці «прильоту» завершили рятувальну операцію. Однак, там ДСНСники продовжують ліквідовувати аварійність, щоб не сталося обвалення.
Нагадаємо, рятувальна операція у Великому Бурлуці почалася із середини дня 14 лютого. О 16:16 14 лютого по місту росіяни завдали удару ракетами із ЗРК С-300. Повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Спочатку повідомили про двох загиблих та п’ятьох поранених. Вранці 15 лютого начальник ХОВА поінформував, що під завалами залишаються троє жінок: 74, 55, 27 років. Далі доповнив: тіло загиблої 74-річної жінки знайшли. О 09:48 з-під завалів дістали загиблу 55-річну жінку. А близько 12:00 у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що дістали тіло 27-річної загиблої мешканки Великого Бурлука.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Бурлук, Великий, раненные, сінєгубов, удар, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 11:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей, які постраждали внаслідок удару С-300 14 лютого по будинку в селищі Великий Бурлук на Харківщині, знаходяться у лікарні у середньому стані важкості.".