Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару по Великому Бурлуку

Двоє людей, які постраждали внаслідок удару С-300 14 лютого по будинку в селищі Великий Бурлук на Харківщині, знаходяться у лікарні у середньому стані важкості.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він також зазначив, що на місці «прильоту» завершили рятувальну операцію. Однак, там ДСНСники продовжують ліквідовувати аварійність, щоб не сталося обвалення.