Удар по Великому Бурлуку: РФ попала в центр поселка, раненых госпитализировали

Из-за вражеского обстрела Великого Бурлука получили ранения 43-летняя женщина и 16-летняя девушка. Обоих пострадавших госпитализировали.

Об этом Суспільне Харків сообщил глава Великобурлукской громады Виктор Терещенко.

«У женщины предварительно легкие травмы, а у ребенка — средней тяжести. Пострадали не родственники. Девочка в момент обстрела была в машине, а женщина находилась на улице. Сейчас обе в больнице», – сообщил Терещенко.

По его словам, поселок обстреляли неожиданно, попали почти в центр населённого пункта.

Терещенко добавил, что последний раз Великий Бурлук обстреливали месяц назад.