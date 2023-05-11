Удар по Великому Бурлуку: РФ попала в центр поселка, раненых госпитализировали
Фото: Харьковская областная прокуратура
Из-за вражеского обстрела Великого Бурлука получили ранения 43-летняя женщина и 16-летняя девушка. Обоих пострадавших госпитализировали.
Об этом Суспільне Харків сообщил глава Великобурлукской громады Виктор Терещенко.
«У женщины предварительно легкие травмы, а у ребенка — средней тяжести. Пострадали не родственники. Девочка в момент обстрела была в машине, а женщина находилась на улице. Сейчас обе в больнице», – сообщил Терещенко.
По его словам, поселок обстреляли неожиданно, попали почти в центр населённого пункта.
Терещенко добавил, что последний раз Великий Бурлук обстреливали месяц назад.
Читайте также: Обстрел Великого Бурлука: россияне били из «Торнадо», ранены женщина и девушка
Новости по теме:
Вы читали новость: «Удар по Великому Бурлуку: РФ попала в центр поселка, раненых госпитализировали»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за вражеского обстрела Великого Бурлука получили ранения 43-летняя женщина и 16-летняя девушка. Обоих пострадавших госпитализировали.".