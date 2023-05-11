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Удар по Великому Бурлуку: РФ попала в центр поселка, раненых госпитализировали

Происшествия 14:19   11.05.2023
Виктория Яковенко
Удар по Великому Бурлуку: РФ попала в центр поселка, раненых госпитализировали Фото: Харьковская областная прокуратура

Из-за вражеского обстрела Великого Бурлука получили ранения 43-летняя женщина и 16-летняя девушка. Обоих пострадавших госпитализировали.

Об этом Суспільне Харків сообщил глава Великобурлукской громады Виктор Терещенко.

«У женщины предварительно легкие травмы, а у ребенка — средней тяжести. Пострадали не родственники. Девочка в момент обстрела была в машине, а женщина находилась на улице. Сейчас обе в больнице», – сообщил Терещенко.

По его словам, поселок обстреляли неожиданно, попали почти в центр населённого пункта.

Терещенко добавил, что последний раз Великий Бурлук обстреливали месяц назад.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 14:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за вражеского обстрела Великого Бурлука получили ранения 43-летняя женщина и 16-летняя девушка. Обоих пострадавших госпитализировали.".