Удар по Великому Бурлуку: РФ влучила в центр селища, поранених шпиталізували
Фото: Харківська обласна прокуратура
Внаслідок ворожого обстрілу Великого Бурлука отримали поранення 43-річна жінка та 16-річна дівчина. Обох постраждалих шпиталізували.
Про це Суспільне.Харків розповів голова Великобурлуцької громади Віктор Терещенко.
«У жінки, попередньо, легкі травми, а у дитини — середньої тяжкості. Постраждали не родички. Дівчинка в момент обстрілу була в машині, а жінка перебувала на вулиці. Зараз обидві в лікарні», – повідомив Терещенко.
За його словами, селище обстріляли неочікувано, влучили майже в центр населеного пункту.
Терещенко додав, що востаннє Великий Бурлук обстрілювали місяць тому.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 14:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу Великого Бурлука отримали поранення 43-річна жінка та 16-річна дівчина. Обох постраждалих шпиталізували.".