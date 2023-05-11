Удар по Великому Бурлуку: РФ влучила в центр селища, поранених шпиталізували

Внаслідок ворожого обстрілу Великого Бурлука отримали поранення 43-річна жінка та 16-річна дівчина. Обох постраждалих шпиталізували.

Про це Суспільне.Харків розповів голова Великобурлуцької громади Віктор Терещенко.

«У жінки, попередньо, легкі травми, а у дитини — середньої тяжкості. Постраждали не родички. Дівчинка в момент обстрілу була в машині, а жінка перебувала на вулиці. Зараз обидві в лікарні», – повідомив Терещенко.

За його словами, селище обстріляли неочікувано, влучили майже в центр населеного пункту.

Терещенко додав, що востаннє Великий Бурлук обстрілювали місяць тому.