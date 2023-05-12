Live
  • П’ятниця 12.05.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

Продавала неіснуючий одяг: на Харківщині викрили онлайн-шахрайку

Суспільство 13:00   12.05.2023
Виктория Яковенко
Продавала неіснуючий одяг: на Харківщині викрили онлайн-шахрайку Фото: ГУНП в Харківській області

25-річна мешканка Чугуєва брала передоплату за товар, але клієнти одяг не отримували.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, жінка створила сторінку у соціальній мережі, де розміщувала оголошення про продаж одягу. Товару у неї не було, але від покупців вона отримувала повну передплату на банківські картки, а після надходження коштів блокувала клієнтів та на зв’язок не виходила.

Правоохоронці встановили причетність фігурантки до 23 епізодів шахрайської схеми.

Вдома у злочинниці вилучили речові докази її протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання про оголошення їй про підозру у вчиненні злочину. За скоєне їй загрожує до 8 років тюрми.

Працівники поліції закликають громадян, які стали жертвами вказаного злочину, звертатися з заявами до Чугуївського районного управління поліції або за номером 102.

01

02
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Обікрали тисячу людей на 2 млн грн: кіберполіція Харківщині піймала шахраїв

Автор: Виктория Яковенко

Новини за темою:

12:02
У Харкові перевернулася Audi Q5: 21-річну водійку шпиталізували (фото)
11:36
У Харківській області суд скасував тендер на ремонт дороги за 200 млн грн
11:21
У громаді на Харківщині цілий день буде «гучно»: працюють сапери
21:43
Трирічний хлопчик сам сів у маршрутку в Харкові і поїхав: мати недогледіла
18:50
Куп’янські поліцейські показали свій новий дрон і розповіли, що він може

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Продавала неіснуючий одяг: на Харківщині викрили онлайн-шахрайку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 13:00;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річна мешканка Чугуєва брала передоплату за товар, але клієнти одяг не отримували.".