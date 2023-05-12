Продавала неіснуючий одяг: на Харківщині викрили онлайн-шахрайку

25-річна мешканка Чугуєва брала передоплату за товар, але клієнти одяг не отримували.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, жінка створила сторінку у соціальній мережі, де розміщувала оголошення про продаж одягу. Товару у неї не було, але від покупців вона отримувала повну передплату на банківські картки, а після надходження коштів блокувала клієнтів та на зв’язок не виходила.

Правоохоронці встановили причетність фігурантки до 23 епізодів шахрайської схеми.

Вдома у злочинниці вилучили речові докази її протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання про оголошення їй про підозру у вчиненні злочину. За скоєне їй загрожує до 8 років тюрми.

Працівники поліції закликають громадян, які стали жертвами вказаного злочину, звертатися з заявами до Чугуївського районного управління поліції або за номером 102.