Продавала неіснуючий одяг: на Харківщині викрили онлайн-шахрайку
25-річна мешканка Чугуєва брала передоплату за товар, але клієнти одяг не отримували.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, жінка створила сторінку у соціальній мережі, де розміщувала оголошення про продаж одягу. Товару у неї не було, але від покупців вона отримувала повну передплату на банківські картки, а після надходження коштів блокувала клієнтів та на зв’язок не виходила.
Правоохоронці встановили причетність фігурантки до 23 епізодів шахрайської схеми.
Вдома у злочинниці вилучили речові докази її протиправної діяльності.
Наразі вирішується питання про оголошення їй про підозру у вчиненні злочину. За скоєне їй загрожує до 8 років тюрми.
Працівники поліції закликають громадян, які стали жертвами вказаного злочину, звертатися з заявами до Чугуївського районного управління поліції або за номером 102.
Читайте також: Обікрали тисячу людей на 2 млн грн: кіберполіція Харківщині піймала шахраїв
Новини за темою:
Ви читали новину: «Продавала неіснуючий одяг: на Харківщині викрили онлайн-шахрайку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 13:00;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річна мешканка Чугуєва брала передоплату за товар, але клієнти одяг не отримували.".