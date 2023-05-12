Продавала несуществующую одежду: на Харьковщине разоблачили онлайн-мошенницу

25-летняя жительница Чугуева брала предоплату за товар, но клиенты одежду не получали.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, женщина создала страницу в социальной сети, где размещала объявления о продаже одежды. Товара у нее не было, но от покупателей она получала полную предоплату на банковские карты, а после поступления средств блокировала клиентов и на связь не выходила.

Правоохранители установили причастность фигурантки к 23 эпизодам мошеннической схемы.

Дома у преступницы изъяли вещественные доказательства ее противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об объявлении ей о подозрении. За совершенное ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Сотрудники полиции призывают граждан, ставших жертвами указанного преступления, обращаться с заявлениями в Чугуевское районное управление полиции или по номеру 102.