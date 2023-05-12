Продавала несуществующую одежду: на Харьковщине разоблачили онлайн-мошенницу
25-летняя жительница Чугуева брала предоплату за товар, но клиенты одежду не получали.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, женщина создала страницу в социальной сети, где размещала объявления о продаже одежды. Товара у нее не было, но от покупателей она получала полную предоплату на банковские карты, а после поступления средств блокировала клиентов и на связь не выходила.
Правоохранители установили причастность фигурантки к 23 эпизодам мошеннической схемы.
Дома у преступницы изъяли вещественные доказательства ее противоправной деятельности.
Сейчас решается вопрос об объявлении ей о подозрении. За совершенное ей грозит до 8 лет тюрьмы.
Сотрудники полиции призывают граждан, ставших жертвами указанного преступления, обращаться с заявлениями в Чугуевское районное управление полиции или по номеру 102.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летняя жительница Чугуева брала предоплату за товар, но клиенты одежду не получали.".