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Продавала несуществующую одежду: на Харьковщине разоблачили онлайн-мошенницу

Общество 13:00   12.05.2023
Виктория Яковенко
Продавала несуществующую одежду: на Харьковщине разоблачили онлайн-мошенницу Фото: ГУНП в Харьковской области

25-летняя жительница Чугуева брала предоплату за товар, но клиенты одежду не получали.  

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, женщина создала страницу в социальной сети, где размещала объявления о продаже одежды. Товара у нее не было, но от покупателей она получала полную предоплату на банковские карты, а после поступления средств блокировала клиентов и на связь не выходила.

Правоохранители установили причастность фигурантки к 23 эпизодам мошеннической схемы.

Дома у преступницы изъяли вещественные доказательства ее противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об объявлении ей о подозрении. За совершенное ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Сотрудники полиции призывают граждан, ставших жертвами указанного преступления, обращаться с заявлениями в Чугуевское районное управление полиции или по номеру 102.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 13:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летняя жительница Чугуева брала предоплату за товар, но клиенты одежду не получали.".