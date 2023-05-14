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Над Україною вночі збили 18 “Шахедів” і три крилаті ракети: дані ПС ЗСУ

Події 09:09   14.05.2023
Оксана Горун
Над Україною вночі збили 18 “Шахедів” і три крилаті ракети: дані ПС ЗСУ

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило подробиці про роботу ППО минулої ночі. По Україні ворог запустив дрони різних типів і крилаті ракети.

У ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами “Shahed-136/131”, ракетами “Калібр” з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс. Протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів“, – повідомило командування ПС ЗСУ.

Серед збитих дронів:

🔻 18 ударних дронів типу “Shahed-136/131”;
🔻 один ударний БпЛА типу “Ланцет”;
🔻 два БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”;
🔻 чотири БпЛА (тип уточнюється).

Загальну кількість ракет і дронів, які запустила по Україні армія РФ, у Повітряних силах ЗСУ не вказали.

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    • На цей час відомо, як мінімум, про один “приліт” – дві крилаті ракети вдарили по Тернопільській області.

    Також ворог уночі атакував Харківщину – ракетами С-300. “Приліт” припав по об’єкту транспортної інфраструктури у Харкові, ще дві ракети вдарили у землю в Золочеві.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 09:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило подробиці про роботу ППО минулої ночі. По Україні ворог запустив дрони різних типів і крилаті ракети".