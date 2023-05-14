Над Україною вночі збили 18 “Шахедів” і три крилаті ракети: дані ПС ЗСУ
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило подробиці про роботу ППО минулої ночі. По Україні ворог запустив дрони різних типів і крилаті ракети.
“У ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами “Shahed-136/131”, ракетами “Калібр” з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс. Протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів“, – повідомило командування ПС ЗСУ.
Серед збитих дронів:
🔻 18 ударних дронів типу “Shahed-136/131”;
🔻 один ударний БпЛА типу “Ланцет”;
🔻 два БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”;
🔻 чотири БпЛА (тип уточнюється).
Загальну кількість ракет і дронів, які запустила по Україні армія РФ, у Повітряних силах ЗСУ не вказали.
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На цей час відомо, як мінімум, про один “приліт” – дві крилаті ракети вдарили по Тернопільській області.
Також ворог уночі атакував Харківщину – ракетами С-300. “Приліт” припав по об’єкту транспортної інфраструктури у Харкові, ще дві ракети вдарили у землю в Золочеві.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 09:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило подробиці про роботу ППО минулої ночі. По Україні ворог запустив дрони різних типів і крилаті ракети".