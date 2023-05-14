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Над Украиной ночью сбили 18 «Шахедов» и три крылатые ракеты: данные ВС ВСУ

Происшествия 09:09   14.05.2023
Оксана Горун
Над Украиной ночью сбили 18 «Шахедов» и три крылатые ракеты: данные ВС ВСУ

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило подробности о работе ПВО минувшей ночью. По Украине враг запустил дроны различных типов и крылатые ракеты.

«В ночь на 14 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами «Shahed-136/131», ракетами «Калибр» с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс. В течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов», — сообщило командование ВС ВСУ.

Среди сбитых дронов:

🔻 18 ударных дронов типа «Shahed-136/131»;
🔻 один ударный БпЛА типа «Ланцет»;
🔻 два БпЛАоперативно-тактического уровня «Орлан-10»;
🔻 четыре БпЛА (тип уточняется).

Общее количество ракет и дронов, которые запустила по Украине армия РФ, в Воздушных силах ВСУ не указали.

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    • На данный момент известно, как минимум, об одном «прилете» — две крылатые ракеты ударили по Тернопольской области.

    Также враг ночью атаковал Харьковщину — ракетами С-300. «Прилет» пришелся по объекту транспортной инфраструктуры в Харькове, еще две ракеты ударили в землю в Золочеве.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 09:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование Воздушных сил ВСУ сообщило подробности о работе ПВО минувшей ночью. По Украине враг запустил дроны различных типов и крылатые ракеты".