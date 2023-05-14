Над Украиной ночью сбили 18 «Шахедов» и три крылатые ракеты: данные ВС ВСУ

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило подробности о работе ПВО минувшей ночью. По Украине враг запустил дроны различных типов и крылатые ракеты.

«В ночь на 14 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами «Shahed-136/131», ракетами «Калибр» с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс. В течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов», — сообщило командование ВС ВСУ.

Среди сбитых дронов:

🔻 18 ударных дронов типа «Shahed-136/131»;

🔻 один ударный БпЛА типа «Ланцет»;

🔻 два БпЛАоперативно-тактического уровня «Орлан-10»;

🔻 четыре БпЛА (тип уточняется).

Общее количество ракет и дронов, которые запустила по Украине армия РФ, в Воздушных силах ВСУ не указали.

На данный момент известно, как минимум, об одном «прилете» — две крылатые ракеты ударили по Тернопольской области.

Также враг ночью атаковал Харьковщину — ракетами С-300. «Прилет» пришелся по объекту транспортной инфраструктуры в Харькове, еще две ракеты ударили в землю в Золочеве.