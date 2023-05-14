Над Украиной ночью сбили 18 «Шахедов» и три крылатые ракеты: данные ВС ВСУ
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило подробности о работе ПВО минувшей ночью. По Украине враг запустил дроны различных типов и крылатые ракеты.
«В ночь на 14 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами «Shahed-136/131», ракетами «Калибр» с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс. В течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов», — сообщило командование ВС ВСУ.
Среди сбитых дронов:
🔻 18 ударных дронов типа «Shahed-136/131»;
🔻 один ударный БпЛА типа «Ланцет»;
🔻 два БпЛАоперативно-тактического уровня «Орлан-10»;
🔻 четыре БпЛА (тип уточняется).
Общее количество ракет и дронов, которые запустила по Украине армия РФ, в Воздушных силах ВСУ не указали.
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На данный момент известно, как минимум, об одном «прилете» — две крылатые ракеты ударили по Тернопольской области.
Также враг ночью атаковал Харьковщину — ракетами С-300. «Прилет» пришелся по объекту транспортной инфраструктуры в Харькове, еще две ракеты ударили в землю в Золочеве.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование Воздушных сил ВСУ сообщило подробности о работе ПВО минувшей ночью. По Украине враг запустил дроны различных типов и крылатые ракеты".