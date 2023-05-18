“Незважаючи ні на що Сили оборони йдуть вперед” – Федоренко про бої в Бахмуті

У Бахмуті протягом останніх чотирьох днів українські захисники мають значний успіх покращення свого положення.

Про це в етері нацмарафону повідомив командир роти ударних БпЛА харківської 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

«Тобто, вибиття противника з займаних позицій як в самому місті Бахмут, так і на підступах до нього. Сили оборони зруйнували плани противника щодо можливості взяти місто Бахмут, і зараз вже до 2 км є просування Сил оборони в глибину бойових порядків противника. Тобто, Сили оборони повністю переймають ініціативу на себе», – розповів Федоренко.

Він також зазначив, що на цьому напрямку військові РФ залучають весь наявний ударно-штурмовий потенціал як живої сили, так і підготованих спецпідрозділів , а також ПВК-компаній. Окупанти тут активно використовують артилерію й авіацію.

«Не зважаючи ні на що, Сили оборони йдуть вперед», – підкреслив Федоренко.

Він також прокоментував заяву Пригожина, щодо нестачі боєприпасів.

«Давайте будемо об’єктивні, на Бахмутському напрямку жодного дня інтенсивність обстрілів не знижувалась. Інтенсивність обстрілів знижується тільки тоді, коли наші артилеристи вдало проводять контборотьбу і затикають вогнем гармати противника. Відповідно проблем в окупантів на цьому напрямку не було. Пригожин пообіцяв своєму вождю, що він візьме Бахмут до 9 травня, коли він зрозумів, що цього не вдасться зробити, він почав вигадувати, що йому не дають БК», – зазначив Федоренко.

Також, за словами Федоренка, на Бахмутському напрямку воюють й «кадирівці».

«Вони беруть участь в бойових діях. По більшій частині вони стоять поза спинами тих, хто штурмує, а саме ПВК «Вагнер»», – додав командир.