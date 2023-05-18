Воїни харківської 92 ОМБр знищили техніку ворога під Сватовим (відео)

Про знищення ворожого “Уралу” повідомив командир роти ударних БпАК 92 ОМБр “Ахіллес” Юрій Федоренко.

“Не даємо спокою окупанту ні вдень, ні вночі. Знищили ворожий “Урал” за рахунок нічних бомберів”, – підписав він відео, опубліковане в телеграмі.

Федоренко уточнив локацію – Сватове.

“Працює рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) “Ахіллес” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Дякуємо “Армії дронів” за технічну підтримку”, – додав Федоренко.

Раніше командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський відзначив бойову роботу харківської тероборони під Бахмутом.