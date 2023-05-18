Live
  • Четверг 18.05.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🟢

Воины харьковской 92 ОМБр уничтожили технику врага под Сватово (видео)

Происшествия 10:56   18.05.2023
Оксана Горун
Воины харьковской 92 ОМБр уничтожили технику врага под Сватово (видео) Фото: скрин

Об уничтожении вражеского «Урала» сообщил командир роты ударных БпАК 92 ОМБр «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«Не оставляем в покое оккупанта ни днем, ни ночью. Уничтожили вражеский «Урал» за счет ночных бомберов», — подписал он видео, опубликованное в telegram.

Федоренко уточнил локацию — Сватово.

«Работает рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Спасибо «Армии дронов» за техническую поддержку», — дополнил Федоренко.

  • Читайте также: Командир харьковской ОМБр вошел в ТОП-20 влиятельнейших военных Украины

    • Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский отметил боевую работу харьковской теробороны под Бахмутом.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    10:16
    «Отличная работа» — Сырский показал как воюет харьковская ТрО (видео)
    07:39
    Враг обстрелял около 20 населенных пунктов и атаковал на Харьковщине — Генштаб
    06:00
    Сегодня 18 мая: какой праздник и день в истории
    19:00
    Как ВПЛ и пострадавшим от войны бесплатно решить свои юридические вопросы?
    15:43
    В Чехии сокращают выплаты беженцам из Украины. Новые правила стартуют с июля

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Воины харьковской 92 ОМБр уничтожили технику врага под Сватово (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 10:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об уничтожении вражеского «Урала» сообщил командир роты ударных БпАК 92 ОМБр «Ахиллес» Юрий Федоренко".