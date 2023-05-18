Воины харьковской 92 ОМБр уничтожили технику врага под Сватово (видео)
Фото: скрин
Об уничтожении вражеского «Урала» сообщил командир роты ударных БпАК 92 ОМБр «Ахиллес» Юрий Федоренко.
«Не оставляем в покое оккупанта ни днем, ни ночью. Уничтожили вражеский «Урал» за счет ночных бомберов», — подписал он видео, опубликованное в telegram.
Федоренко уточнил локацию — Сватово.
«Работает рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Спасибо «Армии дронов» за техническую поддержку», — дополнил Федоренко.
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Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский отметил боевую работу харьковской теробороны под Бахмутом.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 10:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об уничтожении вражеского «Урала» сообщил командир роты ударных БпАК 92 ОМБр «Ахиллес» Юрий Федоренко".