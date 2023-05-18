Воины харьковской 92 ОМБр уничтожили технику врага под Сватово (видео)

Об уничтожении вражеского «Урала» сообщил командир роты ударных БпАК 92 ОМБр «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«Не оставляем в покое оккупанта ни днем, ни ночью. Уничтожили вражеский «Урал» за счет ночных бомберов», — подписал он видео, опубликованное в telegram.

Федоренко уточнил локацию — Сватово.

«Работает рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Спасибо «Армии дронов» за техническую поддержку», — дополнил Федоренко.

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский отметил боевую работу харьковской теробороны под Бахмутом.