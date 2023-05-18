«Несмотря ни на что Силы обороны идут вперед» – Федоренко о ситуации в Бахмуте
В Бахмуте за последние четыре дня украинские защитники имеют значительный успех улучшения своего положения.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил командир роты ударных БПЛА харьковской 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.
«Выбивание противника с занимаемых позиций как в самом городе Бахмут, так и на подступах к нему. Силы обороны разрушили планы противника по возможности взять город Бахмут, и сейчас уже около 2 км есть продвижение Сил обороны в глубину боевых порядков противника. То есть Силы обороны полностью перенимают инициативу на себя», — рассказал Федоренко.
Он также отметил, что на этом направлении военные РФ привлекают весь имеющийся ударно-штурмовой потенциал как живой силы, так и подготовленных спецподразделений, а также ПВК-компаний. Оккупанты здесь активно используют артиллерию и авиацию.
«Несмотря ни на что, Силы обороны идут вперед», – подчеркнул Федоренко.
Он также прокомментировал заявление Пригожина о нехватке боеприпасов.
«Давайте будем объективны, на Бахмутском направлении ни дня интенсивность обстрелов не снижалась. Интенсивность обстрелов снижается только тогда, когда наши артиллеристы удачно проводят контрборьбу и затыкают огнем пушки противника. Соответственно, проблем у оккупантов на этом направлении не было. Пригожин пообещал своему вождю, что он возьмет Бахмут до 9 мая, когда понял, что этого не удастся сделать, он начал придумывать, что ему не дают БК», — отметил Федоренко.
Также, по словам Федоренко, на Бахмутском направлении воюют и «кадыровцы».
«Они участвуют в боевых действиях. По большей части они стоят за спинами штурмующих, а именно ППК «Вагнер», — добавил командир.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 14:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Бахмуте за последние четыре дня украинские защитники имеют значительный успех улучшения своего положения.".