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У Київському районі відновлюють газопостачання пошкодженого будинку

Суспільство 15:01   19.05.2023
Вікторія Яковенко
У Київському районі відновлюють газопостачання пошкодженого будинку Фото: Харківська міськрада

Фахівці АТ «Харківміськгаз» відновлюють газопостачання в будинку, пошкодженому внаслідок масованих обстрілів, повідомили в Харківській міськраді. 

Як розповіли в компанії, в результаті пожеж та прямих влучань снарядів у будинку були повністю знищені два під’їзди, частково вигорів третій.

«Фахівці відновлюють газопостачання до квартир у вцілілих під’їздах, оскільки до будинку поступово повертаються його мешканці. Задля безпеки відновлення газопостачання здійснюється після перевірки димових та вентиляційних каналів, повного обстеження внутрішньобудинкової газової системи та при наявності вузла обліку газу», – повідомили в АТ «Харківміськгаз».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 15:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці АТ «Харківміськгаз» відновлюють газопостачання в будинку, пошкодженому внаслідок масованих обстрілів, повідомили в Харківській міськраді. ".