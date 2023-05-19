У Київському районі відновлюють газопостачання пошкодженого будинку
Фото: Харківська міськрада
Фахівці АТ «Харківміськгаз» відновлюють газопостачання в будинку, пошкодженому внаслідок масованих обстрілів, повідомили в Харківській міськраді.
Як розповіли в компанії, в результаті пожеж та прямих влучань снарядів у будинку були повністю знищені два під’їзди, частково вигорів третій.
«Фахівці відновлюють газопостачання до квартир у вцілілих під’їздах, оскільки до будинку поступово повертаються його мешканці. Задля безпеки відновлення газопостачання здійснюється після перевірки димових та вентиляційних каналів, повного обстеження внутрішньобудинкової газової системи та при наявності вузла обліку газу», – повідомили в АТ «Харківміськгаз».
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 15:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці АТ «Харківміськгаз» відновлюють газопостачання в будинку, пошкодженому внаслідок масованих обстрілів, повідомили в Харківській міськраді. ".