Live
  • Пятница 19.05.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.55
    • 🔴

В Киевском районе возобновляют газоснабжение поврежденного дома

Общество 15:01   19.05.2023
Виктория Яковенко
В Киевском районе возобновляют газоснабжение поврежденного дома Фото: Харьковский горсовет

Специалисты АО «Харьковгоргаз» возобновляют газоснабжение в доме, поврежденном в результате массированных обстрелов. Об этом сообщили в Харьковском горсовете. 

Как рассказали в компании, в результате пожаров и прямых попаданий снарядов в доме были полностью уничтожены два подъезда, частично выгорел третий.

«Специалисты возобновляют газоснабжение квартир в уцелевших подъездах, поскольку в дом постепенно возвращаются его жильцы. В целях безопасности восстановления газоснабжения осуществляется после проверки дымовых и вентиляционных каналов, полного обследования внутридомовой газовой системы и при наличии узла учета газа», — сообщили в АО «Харьковгоргаз».

Читайте также: Ракетный удар по Циркунам: без газа осталось более 600 семей

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

13:55
Ракетный удар по Циркунам: без газа осталось более 600 семей
13:33
Лидеру банды, которая выбивала из харьковчан деньги, объявили новое подозрение
12:42
В Харькове вор ограбил магазин, витрина которого была повреждена обстрелами
12:10
В Центральном парке Харькова появился новый фонтан (видео)
11:57
Ночью во время обстрела Харьковщины погиб мужчина (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Киевском районе возобновляют газоснабжение поврежденного дома»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 15:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты АО «Харьковгоргаз» возобновляют газоснабжение в доме, поврежденном в результате массированных обстрелов. Об этом сообщили в Харьковском горсовете. ".