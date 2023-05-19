В Киевском районе возобновляют газоснабжение поврежденного дома
Фото: Харьковский горсовет
Специалисты АО «Харьковгоргаз» возобновляют газоснабжение в доме, поврежденном в результате массированных обстрелов. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
Как рассказали в компании, в результате пожаров и прямых попаданий снарядов в доме были полностью уничтожены два подъезда, частично выгорел третий.
«Специалисты возобновляют газоснабжение квартир в уцелевших подъездах, поскольку в дом постепенно возвращаются его жильцы. В целях безопасности восстановления газоснабжения осуществляется после проверки дымовых и вентиляционных каналов, полного обследования внутридомовой газовой системы и при наличии узла учета газа», — сообщили в АО «Харьковгоргаз».
Читайте также: Ракетный удар по Циркунам: без газа осталось более 600 семей
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Киевском районе возобновляют газоснабжение поврежденного дома»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 15:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты АО «Харьковгоргаз» возобновляют газоснабжение в доме, поврежденном в результате массированных обстрелов. Об этом сообщили в Харьковском горсовете. ".