В Киевском районе возобновляют газоснабжение поврежденного дома

Специалисты АО «Харьковгоргаз» возобновляют газоснабжение в доме, поврежденном в результате массированных обстрелов. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

Как рассказали в компании, в результате пожаров и прямых попаданий снарядов в доме были полностью уничтожены два подъезда, частично выгорел третий.

«Специалисты возобновляют газоснабжение квартир в уцелевших подъездах, поскольку в дом постепенно возвращаются его жильцы. В целях безопасности восстановления газоснабжения осуществляется после проверки дымовых и вентиляционных каналов, полного обследования внутридомовой газовой системы и при наличии узла учета газа», — сообщили в АО «Харьковгоргаз».