Ризикували і гинули: монументи волонтерам встановлять у харківському екопарку

В екопарку під Харковом планують встановити два монументи. Перший – на честь шістьох осіб, працівників та волонтерів, які загинули на території ландшафтного парку внаслідок агресії РФ навесні 2022 року. Другий – на честь членів евакуаційної команди, що вижили.

Про це кореспонденту МГ “Об’єктив” повідомив засновник екопарку Олександр Фельдман.

“Було близько 400 працівників до початку війни, 99% втекли. Я нікого не звинувачую. До початку вторгнення залишився Віталій Ільченко, директор парку, я та кілька волонтерів. Буде зроблено монумент на честь тих, хто вижив та врятувався. І буде другий монумент на честь людей, які тут загинули”, – зазначив він.

Фельдман уточнив, що пам’ятники встановлять біля входу в екопарк. Проєкти замовили в Житомирі й зараз підшукують камені.

“Це буде дуже швидко. Не думаю, що це будуть скульптури. Але буде зрозуміло, на честь кого це зроблено”, – сказав Фельдман.

“Це буде стовідсотково, щоб відвідувачі, які приїжджають, бачили, завдяки кому вдалося зберегти тварин та парк загалом. Є такий задум, і він буде обов’язково реалізований”, – додав директор екопарку Віталій Ільченко.

За даними пресслужби екопарку, в евакуації тварин брали участь шестеро працівників та ще чотири особи, які зголосилися допомогти.