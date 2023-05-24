Рисковали и погибали: монументы волонтерам установят в харьковском экопарке

В экопарке под Харьковом планируют установить два монумента. Первый — в честь шестерых человек, работников и волонтеров, погибших на территории ландшафтного парка в результате агрессии РФ весной 2022 года. Второй — в честь выживших членов эвакуационной команды.

Об этом корреспонденту МГ «Объектив» сообщил основатель экопарка Александр Фельдман.

«Было около 400 работников до начала войны, 99% сбежали. Я никого не виню. До начала вторжения остался Виталий Ильченко, директор парка, я и несколько волонтеров. Будет сделан монумент в честь тех, кто выжил и спасся. И будет второй монумент в честь людей, которые здесь погибли», — отметил он.

Фельдман уточнил, что памятники установят у входа в экопарк. Проекты заказали в Житомире и сейчас подыскивают подходящие камни.

«Это будет очень быстро. Не думаю, что это будут скульптуры. Но будет понятно, в честь кого это сделано», — сказал Фельдман.

«Это будет стопроцентно, чтобы посетители, которые приезжают, видели, благодаря кому удалось сохранить животных и парк в целом. Есть такой замысел, и он будет обязательно реализован», — добавил директор экопарка Виталий Ильченко.

По данным пресс-службы экопарка, в эвакуации животных принимали участие шестеро работников и еще четыре человека, которые вызвались помочь.