У Харкові два батька не платили дітям аліменти: з них стягнули чверть мільйона
Двоє харків’ян тривалий час не сплачували своїм дітям аліменти, через що в одного з них утворився борг у понад 142 тис.грн, у другого – 112 тис. грн.
Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
«Харків’янин тривалий час не виконував свої фінансові зобов’язання перед неповнолітнім сином, що спричинило накопичення боргу у розмірі понад 142 тисячі гривень. Чоловік очікувано отримав правові обмеження», – прокоментували ситуацію в управлінні.
Фігурант іншого провадження в цьому відділі був винен неповнолітній доньці понад 112 тисяч гривень аліментів. Але заквапився розрахуватися лише після того, як його рахунки арештували.
Так, в обох випадках діти вже отримали належні їм кошти в повному обсязі, додали в управлінні.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 11:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє харків’ян тривалий час не сплачували своїм дітям аліменти, через що в одного з них утворився борг у понад 142 тис.грн, у другого – 112 тис. грн.".