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У Харкові два батька не платили дітям аліменти: з них стягнули чверть мільйона

Суспільство 11:57   25.05.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові два батька не платили дітям аліменти: з них стягнули чверть мільйона Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Двоє харків’ян тривалий час не сплачували своїм дітям аліменти, через що в одного з них утворився борг у понад 142 тис.грн, у другого – 112 тис. грн.

Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

«Харків’янин тривалий час не виконував свої фінансові зобов’язання перед неповнолітнім сином, що спричинило накопичення боргу у розмірі понад 142 тисячі гривень. Чоловік очікувано отримав правові обмеження», – прокоментували ситуацію в управлінні.

Фігурант іншого провадження в цьому відділі був винен неповнолітній доньці понад 112 тисяч гривень аліментів. Але заквапився розрахуватися лише після того, як його рахунки арештували.

Так, в обох випадках діти вже отримали належні їм кошти в повному обсязі, додали в управлінні.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 11:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє харків’ян тривалий час не сплачували своїм дітям аліменти, через що в одного з них утворився борг у понад 142 тис.грн, у другого – 112 тис. грн.".