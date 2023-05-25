У Харкові два батька не платили дітям аліменти: з них стягнули чверть мільйона

Двоє харків’ян тривалий час не сплачували своїм дітям аліменти, через що в одного з них утворився борг у понад 142 тис.грн, у другого – 112 тис. грн.

Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

«Харків’янин тривалий час не виконував свої фінансові зобов’язання перед неповнолітнім сином, що спричинило накопичення боргу у розмірі понад 142 тисячі гривень. Чоловік очікувано отримав правові обмеження», – прокоментували ситуацію в управлінні.

Фігурант іншого провадження в цьому відділі був винен неповнолітній доньці понад 112 тисяч гривень аліментів. Але заквапився розрахуватися лише після того, як його рахунки арештували.

Так, в обох випадках діти вже отримали належні їм кошти в повному обсязі, додали в управлінні.