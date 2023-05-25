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В Харькове двое отцов не платили алименты: с них взыскали четверть миллиона

Общество 11:57   25.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове двое отцов не платили алименты: с них взыскали четверть миллиона Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

Двое харьковчан долгое время не платили своим детям алименты, из-за чего у одного из них образовался долг более чем в 142 тыс.грн, у второго – 112 тыс. грн.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

«Харьковчанин длительное время не выполнял свои финансовые обязательства перед несовершеннолетним сыном, что повлекло за собой накопление долга в размере более 142 тысяч гривен. Мужчина ожидаемо получил правовые ограничения», – прокомментировали ситуацию в управлении.

Фигурант другого производства в этом отделе был должен несовершеннолетней дочери более 112 тысяч гривен алиментов. Но поторопился рассчитаться только после того, как его счета арестовали.

В обоих случаях дети уже получили причитающиеся им средства в полном объеме, добавили в управлении.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 11:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое харьковчан долгое время не платили своим детям алименты, из-за чего у одного из них образовался долг более чем в 142 тыс.грн, у второго – 112 тыс. грн.".