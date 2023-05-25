В Харькове двое отцов не платили алименты: с них взыскали четверть миллиона

Двое харьковчан долгое время не платили своим детям алименты, из-за чего у одного из них образовался долг более чем в 142 тыс.грн, у второго – 112 тыс. грн.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

«Харьковчанин длительное время не выполнял свои финансовые обязательства перед несовершеннолетним сыном, что повлекло за собой накопление долга в размере более 142 тысяч гривен. Мужчина ожидаемо получил правовые ограничения», – прокомментировали ситуацию в управлении.

Фигурант другого производства в этом отделе был должен несовершеннолетней дочери более 112 тысяч гривен алиментов. Но поторопился рассчитаться только после того, как его счета арестовали.

В обоих случаях дети уже получили причитающиеся им средства в полном объеме, добавили в управлении.