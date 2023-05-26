Головою ВС обрали Кравченка: ВВС пише, що він нібито обіцяв суддям квартири

Новим головою Верховного суду України став Станіслав Кравченко, який до цього обіймав посаду голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду. За нього проголосували 108 суддів зі 148.

Про це повідомляє видання “Судово-юридична газета” і додає, що під час засідання відбулася суперечка між суддями щодо того, чи слід обирати голову саме зараз.

Як пише ВВС Україна, проти кандидатури Кравченка практично одноголосно виступили експерти та активісти, які займаються судовою реформою, а співробітник суду перед голосуванням заявив виданню, що “обрання Кравченка стане початком кінця Верховного суду”.

«Активісти з профільних організацій, які займались відбором суддів на прозорих конкурсах, повідомили про недоброчесність Кравченка. Представник фундації Dejure Михайло Жернаков нагадав, що під час обрання Кравченка до Верховного суду в 2017 році щодо нього був негативний висновок щодо доброчесності. За його словами, Кравченко ухвалював рішення з порушеннями, що визнав Європейський суд з прав людини, “але збрехав про це в декларації доброчесності”. Також він не декларував усе своє майно. У деклараціях за 2012-2014 роки суддя не вказав у власності земельну ділянку площею 900 кв.м, якою володів з 2002 року. При цьому на цій ділянці розташовувався будинок, про який також не вказував у деклараціях за 2004, 2006, 2009 роки. Усі декларації під час воєнного стану заблоковані», – пише видання.

ВВС Україна з посиланням на експертів зазначає, що Верховний суд провів вибори похапцем, що не дозволило податися на конкурс усім охочим і якісно провести “виборчу кампанію”. Серед суддів, які не встигли податися, – легендарний снайпер Олександр Мамалуй.

Співрозмовники видання у Верховному суді розповіли, що перед виборами Кравченко нібито порушив “квартирне питання”.

“На зборах Кравченко пообіцяв суддям, зарплати яких сягають 300-400 тисяч гривень на місяць, безкоштовні квартири в обмін на голоси на свою користь. Пане Кравченко, це неприкрита корупція!” – цитує видання керівницю впливової організації “Лабораторія законодавчих ініціатив” Світлану Матвієнко.

Цю заяву підтвердили співрозмовники ВВС Україна у суді.

“Він сказав суддям на зборах приблизно таке – квартири передбачені суддівськими гарантіями, тому треба за них боротися, і я буду це робити. По суті він пообіцяв безкоштовні квартири. Але це в суді заборонений прийом”, – сказав співрозмовник видання.

Сам Станіслав Кравченко під час виборів конкретно не відповідав на озвучені у пресі звинувачення, проте сказав, що “заперечує всі інсинуації”. Конкретних питань щодо проблем, озвучених експертами, під час виборів Кравченку судді не ставили, хоча мали таку можливість, резюмує ВВС Україна.

Справка. Станіслав Кравченко народився 5 березня 1967 року в селі Одинці Козелецького району Чернігівської області.

Після навчання в 1992-1993 роках почав працювати стажером судді Козелецького районного суду. Потім десять років працював там суддею, а з 2002 по 2011 – був суддею апеляційного суду Києва.

У 2011 році Кравченка обрали до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Створення якого було частиною реформи, яку проводила команда Віктора Януковича. Після Революції гідності 23 квітня 2014 року Кравченка призначили заступником голови цього суду.

У 2017 році він пройшов конкурс до новоствореного Верховного суду, де очолив впливовий його підрозділ – Касаційний кримінальний суд.