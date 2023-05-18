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Ексглаву ВС Князєва заарештували, але він може вийти під заставу в 107 млн грн

Політика 23:37   18.05.2023
Олена Нагорна
Ексглаву ВС Князєва заарештували, але він може вийти під заставу в 107 млн грн Фото: graty.me

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря у 2,7 мільйона доларів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 107 мільйонів гривень.

Строк дії запобіжного заходу – до 14 липня 2023 року включно. Підозрюваного взято під варту в залі суду, пише пресслужба ВАКС.

Як повідомляє “Слово і діло”, детектив НАБУ та прокурор САП просили заарештувати Князєва з альтернативою 150 мільйонів гривень застави. Прокурор САП розповів, що під час обшуку вдома у судді Верховного суду вилучили 700 тисяч доларів, з яких 687,5 тисяч ідентифіковані як передана частина хабаря і лише 12,5 тисяч не стосувалися справи.

Також детективи зафіксували розмову нібито між Князєвим та посередником, під час якої останній запитує у судді ВС, чи отримав він уже 1,35 мільйона доларів і що залишилося ще 450 тисяч доларів, на що Князєв відповів ствердно.

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Крім того, прокурор зачитав розмову Князєва з посередником під час отримання другої частини хабаря у 450 тисяч доларів.

– Привіт мій дорогий! Проходь, сідай, тільки подалі від мене. Сідай у те дальнє крісло, не підходь до мене. Ага, поклади, — каже Князєв;
– Ось те, що я казав. Так, решта. Ну те, що ми говорили, 450, — сказав посередник і поклав сумку із 450 тисячами доларів на місце, яке вказав Князєв;
– Чуєш, ну він (Жеваго – ред.) вам з Олегом закрився, все гаразд? Щоб я не переживав, — додав Князєв.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 23:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вищий антикорупційний суд обрав колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря у 2,7 мільйона доларів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 107 мільйонів гривень.".