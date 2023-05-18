Ексглаву ВС Князєва заарештували, але він може вийти під заставу в 107 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря у 2,7 мільйона доларів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 107 мільйонів гривень.
Як повідомляє “Слово і діло”, детектив НАБУ та прокурор САП просили заарештувати Князєва з альтернативою 150 мільйонів гривень застави. Прокурор САП розповів, що під час обшуку вдома у судді Верховного суду вилучили 700 тисяч доларів, з яких 687,5 тисяч ідентифіковані як передана частина хабаря і лише 12,5 тисяч не стосувалися справи.
Також детективи зафіксували розмову нібито між Князєвим та посередником, під час якої останній запитує у судді ВС, чи отримав він уже 1,35 мільйона доларів і що залишилося ще 450 тисяч доларів, на що Князєв відповів ствердно.
Читайте також: Затримання голови Верховного суду Князєва підтвердили НАБУ та САП
Крім того, прокурор зачитав розмову Князєва з посередником під час отримання другої частини хабаря у 450 тисяч доларів.
– Привіт мій дорогий! Проходь, сідай, тільки подалі від мене. Сідай у те дальнє крісло, не підходь до мене. Ага, поклади, — каже Князєв;
– Ось те, що я казав. Так, решта. Ну те, що ми говорили, 450, — сказав посередник і поклав сумку із 450 тисячами доларів на місце, яке вказав Князєв;
– Чуєш, ну він (Жеваго – ред.) вам з Олегом закрився, все гаразд? Щоб я не переживав, — додав Князєв.
Читайте також: Князєв, якого впіймали на хабарі, втратив посаду голови Верховного суду – ЗМІ
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ексглаву ВС Князєва заарештували, але він може вийти під заставу в 107 млн грн»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 23:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вищий антикорупційний суд обрав колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря у 2,7 мільйона доларів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 107 мільйонів гривень.".