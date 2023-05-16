Затримання голови Верховного суду Князєва підтвердили НАБУ і САП

НАБУ та САП готують підозру голові Верховного суду Всеволоду Князєву, якого затримали разом із адвокатом.

Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час брифінгу з керівництвом Національного антикорупційного бюро.

Справу голови Верховного суду Всеволода Князєва директор НАБУ Семен Кривонос назвав «найрезонанснішою» за весь період діяльності антикорупційних органів, тому що вона викрила найвищу посадову особу у судовій гілці влади.

Слідчі виявили “бек-офіс”, який формально надавав легальні юридичні послуги. Фактично ж “злочинне угрупування” було посередником між керівництвом Суду і особами, які хотіли ” за неправомірну вигоду розв’язувати свої питання в Суді”.

«Третього травня був отриманий перший транш суми (хабара – прим. ред.), а 15 травня була передана друга частина, яку фактично було зафіксовано на гарячому», – розповів Семен Кривонос.

Дуже важко було документувати речові докази злочину, тому що затримані та інші члени злочинного угрупування називали певних осіб вигаданими іменами.

Така злочинна діяльність стосувалась не лише ВС, а й “більшості судів на території України”, підкреслив Олександр Клименко.