Затримання голови Верховного суду Князєва підтвердили НАБУ і САП
НАБУ та САП готують підозру голові Верховного суду Всеволоду Князєву, якого затримали разом із адвокатом.
Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час брифінгу з керівництвом Національного антикорупційного бюро.
Справу голови Верховного суду Всеволода Князєва директор НАБУ Семен Кривонос назвав «найрезонанснішою» за весь період діяльності антикорупційних органів, тому що вона викрила найвищу посадову особу у судовій гілці влади.
Слідчі виявили “бек-офіс”, який формально надавав легальні юридичні послуги. Фактично ж “злочинне угрупування” було посередником між керівництвом Суду і особами, які хотіли ” за неправомірну вигоду розв’язувати свої питання в Суді”.
«Третього травня був отриманий перший транш суми (хабара – прим. ред.), а 15 травня була передана друга частина, яку фактично було зафіксовано на гарячому», – розповів Семен Кривонос.
Дуже важко було документувати речові докази злочину, тому що затримані та інші члени злочинного угрупування називали певних осіб вигаданими іменами.
Така злочинна діяльність стосувалась не лише ВС, а й “більшості судів на території України”, підкреслив Олександр Клименко.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 14:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "НАБУ та САП готують підозру голові Верховного суду Всеволоду Князєву, якого затримали разом із адвокатом.".