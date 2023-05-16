На хабарі у $3 млн спіймали голову Верховного суду Князєва – ЗМІ: коментар САП

Детективи НАБУ викрили на хабарі у 3 мільйони доларів голову Верховного суду України Всеволода Князєва.

Про це пишуть видання “Цензор.НЕТ” та “Українська правда” із посиланням на власні джерела в НАБУ.

У пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили, що спільно з НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному суді, а саме схему отримання неправомірної вигоди керівництвом і суддями ВС.

“Зараз проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі пізніше”, – йдеться у публікації.



Фото: САП

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що йдеться про 2,7 мільйона доларів.

Видання “Страна” з посиланням на джерела пише, що хабар, за підозрою в отриманні якого затримали Князєва, був від олігарха Костянтина Жеваго. Щодо останнього розслідується справа про банкрутство банку “Фінанси та кредит”. Україна запросила його екстрадицію, проте Франція в ній відмовила.

Як пише ZN.UA, Велика Палата ВС розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням 19 квітня орган залишив зазначені акції Жеваго, скасувавши попереднє. За інформацією джерел, на тлі затримання Князєва обшуки проходять у ще 18 суддів Верховного Суду, які слухали справу Полтавського ГЗК. Вища рада правосуддя має їх відсторонити.

У зв’язку з подіями, що відбуваються навколо Князєва, 16 травня Верховний суд проведе позачергове засідання.

Всеволод Князєв є головою Верховного суду України з 1 грудня 2021 року.