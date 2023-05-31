Ексглава ВС Князєв заявив, що не може заплатити 107 млн: заставу зменшили

Антикорупційний суд відмовився відпускати з-під варти ексглаву Верховного суду України Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшив альтернативну заставу зі 107,3 ​​до 75 мільйонів гривень.

Про це повідомляє видання “Українська правда” із посиланням на засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Як пише ЗМІ, захист просив відпустити суддю, наприклад, під домашній арешт. Прокурор виступив проти, стверджуючи, що підозрюваний може переховуватися та впливати на слідство. Князєв та його адвокати переконували, що він не може заплатити заставу у 107,3 ​​мільйона гривень, адже ця сума дорівнює його зарплаті за 35 років.

“Колишній керівник ВС стверджує, що взагалі голосував проти рішення, за яке нібито передавали хабар. Він каже, що був незгодний з рішенням, мав окрему думку, однак не встиг її виписати та зареєструвати через затримання”, – пише видання.

Як передає “Укрінформ”, Князєв також заявив, що гроші, які виявили під час обшуків у його кабінеті та вдома, належать друзям – родині бізнесменів. Вони начебто залишили кошти йому на зберігання перед виїздом за кордон.

Як повідомлялося, 15 травня НАБУ та САП заявили про викриття схеми отримання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили 2,7 мільйона доларів. Частину грошей – у нього вдома, ще частину – у його робочому кабінеті.

16 травня судді Верховного суду висловили недовіру Князєву та припинили його повноваження.