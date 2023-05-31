Экс-глава ВС Князев заявил, что не может заплатить 107 млн: залог уменьшили
Антикоррупционный суд отказался отпускать из-под стражи экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшил альтернативный залог со 107,3 до 75 миллионов гривен.
Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.
Как пишет СМИ, защита просила отпустить судью, например, под домашний арест. Прокурор выступил против, утверждая, что подозреваемый может скрываться и влиять на следствие. Князев и его адвокаты убеждали, что он не может заплатить залог в 107,3 миллиона гривен, ведь эта сумма равна его зарплате за 35 лет.
«Бывший руководитель ВС утверждает, что вообще голосовал против решения, за которое якобы передавали взятку. Он говорит, что был не согласен с решением, имел особое мнение, однако не успел его выписать и зарегистрировать из-за задержания», — пишет издание.
Как передает «Укринформ», Князев также заявил, что деньги, которые обнаружили во время обысков в его кабинете и дома, принадлежат друзьям — семье бизнесменов. Они якобы оставили средства ему на хранение перед выездом за границу.
Как сообщалось, 15 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда. Правоохранители задержали главу ВС Князева и изъяли 2,7 миллиона долларов. Часть денег — у него дома, еще часть — в его рабочем кабинете.
16 мая судьи Верховного суда выразили недоверие Князеву и прекратили его полномочия.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 21:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Антикоррупционный суд отказался отпускать из-под стражи экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшил альтернативный залог со 107,3 до 75 миллионов гривен.".