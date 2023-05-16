Задержание председателя Верховного суда Князева подтвердили НАБУ и САП

НАБУ и САП готовят подозрение председателю Верховного суда Всеволоду Князеву, которого задержали вместе с адвокатом.

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко на брифинге с руководством Национального антикоррупционного бюро.

Дело председателя Верховного суда Всеволода Князева директор НАБУ Семен Кривонос назвал самым «резонансным» за весь период деятельности антикоррупционных органов, потому что удалось разоблачить высшее должностное лицо в судебной ветви власти.

Следователи обнаружили «бэк-офис», формально предоставлявший легальные юридические услуги. Фактически же «преступная группировка» была посредником между руководством Верховного Суда и лицами, желающими «за неправомерную выгоду решать свои вопросы в Суде».

«Третьего мая был получен первый транш суммы (взятки – прим. ред.), а 15 мая была передана вторая часть, которую фактически зафиксировали с поличным», — рассказал Семен Кривонос.

Такая преступная деятельность касалась не только ВС, но и большинства судов на территории Украины, подчеркнул Александр Клименко.

Очень тяжело было документировать вещественные доказательства преступления, потому что задержанные и другие члены преступной группировки называли некоторых лиц вымышленными именами.