На взятке в $3 млн задержан глава Верховного суда Князев — СМИ: информация САП

Детективы НАБУ разоблачили на взятке в 3 миллиона долларов председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Об этом пишут издания «Цензор.НЕТ» и «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в НАБУ.

В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили, что совместно с НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему по получению неправомерной выгоды руководством и судьями ВС.

«Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали позже», — говорится в публикации.



Фото: САП

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что речь идет о 2,7 миллиона долларов.

Издание «Страна» со ссылкой на источники пишет, что взятка, по подозрению в получении которой задержали Князева, была от олигарха Константина Жеваго. В отношении последнего расследуется дело о банкротстве банка «Финансы и кредит». Украина запросила его экстрадицию, однако Франция в ней отказала.

Как пишет ZN.UA, Большая Палата ВС рассматривала дело относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением 19 апреля орган оставил указанные акции Жеваго, отменив предыдущее. По информации источников, на фоне задержания Князева обыски проходят у еще 18 судей Верховного суда, которые слушали дело Полтавского ГОКа. Высший совет правосудия должен их отстранить.

В связи с событиями, происходящими вокруг Князева, 16 мая Верховный суд проведет внеочередное заседание.

Всеволод Князев является председателем Верховного суда Украины с 1 декабря 2021 года.