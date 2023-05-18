Экс-главу ВС Князева арестовали, но он может выйти под залог в 107 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему главе Верховного суда Всеволоду Князеву, которого НАБУ и САП подозревают в получении 2,7 миллиона долларов взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 107 миллионов гривен.

Срок действия меры пресечения — до 14 июля 2023 года включительно. Подозреваемый взят под стражу в зале суда, пишет пресс-служба ВАКС.

Как сообщает «Слово и дело», детектив НАБУ и прокурор САП просили арестовать Князева с альтернативой 150 миллионов гривен залога. Прокурор САП рассказал, что во время обыска дома у судьи Верховного суда изъяли 700 тысяч долларов, из которых 687,5 тысяч идентифицированы как переданная часть взятки и только 12,5 тысяч не касалась дела.

Также детективы зафиксировали разговор якобы между Князевым и посредником, в ходе которого последний спрашивает у судьи ВС, получил ли он уже 1,35 миллиона долларов и что осталось еще 450 тысяч долларов, на что Князев ответил утвердительно.

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Кроме того, прокурор зачитал разговор Князева с посредником во время получения второй части взятки в 450 тысяч долларов.

— Привет, мой дорогой! Проходи, садись, только подальше от меня. Садись в то дальнее кресло, не подходи ко мне. Ага, положи, — говорит Князев;

— Вот то, что я говорил. Да, остаток. Ну то, что мы говорили, 450, — сказал посредник и положил сумку с 450 тысячами долларов на место, которое указал Князев;

— Слышишь, ну он (Жеваго — ред.) вам с Олегом закрылся, все в порядке? Чтобы я не переживал, — добавил Князев.