Князев, пойманный на взятке, потерял должность председателя Верховного суда
Радіо Свобода
Пленум Верховного суда выразил ему недоверие. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» из зала суда.
«Судьи собрались на новый пленум и приняли решение тайным голосованием. 140 судей из 142 поддержали. При этом задержанный по делу о получении взятки Всеволод Князев все еще остается судьей. Дальше дело за Высшим советом правосудия – оно будет решать, отстранить ли его», — говорится в сообщении.
15 мая детективы НАБУ и САП поймали на взятке в 3 миллиона долларов председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.
Читайте также: Задержание председателя Верховного суда Князева подтвердили НАБУ и САП
На взятке в $3 млн задержан глава Верховного суда Князев
Новости по теме:
Вы читали новость: «Князев, пойманный на взятке, потерял должность председателя Верховного суда»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 17:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пленум Верховного суда выразил ему недоверие. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» из зала суда.".