Князев, пойманный на взятке, потерял должность председателя Верховного суда

Пленум Верховного суда выразил ему недоверие. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» из зала суда.

«Судьи собрались на новый пленум и приняли решение тайным голосованием. 140 судей из 142 поддержали. При этом задержанный по делу о получении взятки Всеволод Князев все еще остается судьей. Дальше дело за Высшим советом правосудия – оно будет решать, отстранить ли его», — говорится в сообщении.

15 мая детективы НАБУ и САП поймали на взятке в 3 миллиона долларов председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.

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