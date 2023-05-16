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Князев, пойманный на взятке, потерял должность председателя Верховного суда

Общество 17:48   16.05.2023
Оксана Якушко
Князев, пойманный на взятке, потерял должность председателя Верховного суда Радіо Свобода

Пленум Верховного суда выразил ему недоверие. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» из зала суда.

«Судьи собрались на новый пленум и приняли решение тайным голосованием. 140 судей из 142 поддержали. При этом задержанный по делу о получении взятки Всеволод Князев все еще остается судьей. Дальше дело за Высшим советом правосудия – оно будет решать, отстранить ли его», — говорится в сообщении.

15 мая детективы НАБУ и САП поймали на взятке в 3 миллиона долларов председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Читайте также: Задержание председателя Верховного суда Князева подтвердили НАБУ и САП

На взятке в $3 млн задержан глава Верховного суда Князев

Автор: Оксана Якушко

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На взятке в $3 млн задержан глава Верховного суда Князев — СМИ: информация САП

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 17:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пленум Верховного суда выразил ему недоверие. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» из зала суда.".