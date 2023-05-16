Князєв, якого впіймали на хабарі, втратив посаду голови Верховного суду – ЗМІ

Пленум Верховного суду висловив недовіру. Про це повідомляє кореспондент “Радіо Свобода” із зали суду.

«Судді зібралися на новий пленум і ухвалили рішення таємним голосуванням. 140 суддів із 142 підтримали подання. При цьому затриманий у справі про отримання хабара Всеволод Князєв все ще залишається суддею. Далі справа за Вищою радою правосуддя – вона вирішуватиме, чи відсторонити його», – йдеться у повідомленні.

15 травня детективи НАБУ і САП викрили на хабарі у 3 мільйони доларів голову Верховного суду України Всеволода Князєва.