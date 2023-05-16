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Князєв, якого впіймали на хабарі, втратив посаду голови Верховного суду – ЗМІ

Суспільство 17:48   16.05.2023
Оксана Якушко
Князєв, якого впіймали на хабарі, втратив посаду голови Верховного суду – ЗМІ

Пленум Верховного суду висловив недовіру. Про це повідомляє кореспондент “Радіо Свобода” із зали суду.

«Судді зібралися на новий пленум і ухвалили рішення таємним голосуванням. 140 суддів із 142 підтримали подання. При цьому затриманий у справі про отримання хабара Всеволод Князєв все ще залишається суддею. Далі справа за Вищою радою правосуддя – вона вирішуватиме, чи відсторонити його», – йдеться у повідомленні.

15 травня детективи НАБУ і САП викрили на хабарі у 3 мільйони доларів голову Верховного суду України Всеволода Князєва.

Читайте також: Затримання голови Верховного суду Князєва підтвердили НАБУ і САП

На хабарі у $3 млн спіймали голову Верховного суду Князєва

Автор: Оксана Якушко

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    • Ви читали новину: «Князєв, якого впіймали на хабарі, втратив посаду голови Верховного суду – ЗМІ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 17:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пленум Верховного суду висловив недовіру. Про це повідомляє кореспондент “Радіо Свобода” із зали суду.".