Главой ВС избрали Кравченко: ВВС пишет, что он якобы обещал судьям квартиры
Новым председателем Верховного суда Украины стал Станислав Кравченко, который до этого занимал должность председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда. За него проголосовали 108 судей из 148.
Об этом сообщает издание «Судебно-юридическая газета» и добавляет, что во время заседания состоялся спор между судьями относительно того, следует ли сейчас выбирать председателя.
Как пишет ВВС Украина, против кандидатуры Кравченко практически единогласно выступили эксперты и активисты, которые занимаются судебной реформой, а сотрудник суда перед голосованием заявил изданию, что «избрание Кравченко станет началом конца Верховного суда».
«Активисты из профильных организаций, которые занимались отбором судей на прозрачных конкурсах, сообщили о недобропорядочности Кравченко. Представитель фонда Dejure Михаил Жернаков напомнил, что при избрании Кравченко в Верховный суд в 2017 году по нему был отрицательный вывод о добропорядочности. По его словам, Кравченко принимал решения с нарушениями, что признал Европейский суд по правам человека, «но солгал об этом в декларации добропорядочности». Также он не декларировал все свое имущество. В декларациях за 2012-2014 годы судья не указал в собственности земельный участок площадью 900 кв.м, которым владел с 2002 года. При этом на этом участке располагался дом, который также не указывал в декларациях за 2004, 2006, 2009 годы. Все декларации во время военного положения заблокированы», — пишет издание.
ВВС Украина со ссылкой на экспертов отмечает, что Верховный суд провел выборы впопыхах, что не позволило податься на конкурс всем желающим и качественно провести «избирательную кампанию». Среди судей, которые не успели податься, — легендарный снайпер Александр Мамалуй.
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Собеседники ВВС Украина в Верховном суде рассказали, что перед выборами Кравченко якобы поднял «квартирный вопрос».
«На собрании Кравченко пообещал судьям, зарплаты которых достигают 300-400 тысяч гривен в месяц, бесплатные квартиры в обмен на голоса в свою пользу. Господин Кравченко, это неприкрытая коррупция!» — цитирует издание руководителя влиятельной организации «Лаборатория законодательных инициатив» Светлану Матвиенко.
Это заявление подтвердили собеседники ВВС Украина в суде.
«Он сказал судьям на собрании примерно следующее — квартиры предусмотрены судейскими гарантиями, поэтому надо за них бороться, и я буду это делать. По сути он пообещал бесплатные квартиры. Но это в суде запрещенный прием», — сказал собеседник издания.
Сам Станислав Кравченко во время выборов конкретно не отвечал на озвученные в прессе обвинения, однако сказал, что «отвергает все инсинуации». Конкретных вопросов о проблемах, озвученных экспертами, во время выборов Кравченко судьи не задавали, хотя имели такую возможность, резюмирует ВВС Украина.
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Справка. Станислав Кравченко родился 5 марта 1967 года в селе Одинцы Козелецкого района Черниговской области.
После учебы в 1992-1993 годах начал работать стажером судьи Козелецкого районного суда. Затем десять лет работал там судьей, а с 2002 по 2011 — был судьей апелляционного суда Киева.
В 2011 году Кравченко избрали в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Его создание было частью реформы, которую проводила команда Виктора Януковича. После Революции достоинства 23 апреля 2014 года Кравченко назначили заместителем председателя этого суда.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 13:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новым председателем Верховного суда Украины стал Станислав Кравченко, который до этого занимал должность председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда. За него проголосовали 108 судей из 148.".