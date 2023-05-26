ISW про підготовку оборони Бєлгородщини: ТрО без зброї та землянки Пригожина

Після рейду на територію сусідньої Бєлгородщини “Російського добровольчого корпусу” та легіону “Свобода Росії” там вкотре замислилися про організацію оборони. Цього разу про “засічний вал” не говорять, але згадали про тероборону.

Керівництво Бєлгородщини зображує бурхливу діяльність після рейду РДК та ЛСР, який показав повну незахищеність російського кордону. Зокрема, губернатор Гладков згадав про свою давню ідею формувати тероборону і навіть заявив, що вже створено сім батальйонів.

“Гладков заявив, що загальна чисельність семи батальйонів становить 3000 осіб, зазначивши, що вони вже є боєздатними частинами. Гладков раніше оголосив про створення кількох батальйонів територіальної оборони в грудні 2022 року і, ймовірно, відновив їх обговорення у відповідь на посилення занепокоєння після рейду 22 травня, – зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). – Відомий російський блогер заявив 24 травня, що ці батальйони мають сильну присутність, але їм серйозно заважає нестача зброї. Військовий блогер стверджував, що генеральний секретар “Єдиної Росії” Андрій Турчак ще місяць тому закликав президента Путіна розв’язати юридичні питання, пов’язані із забезпеченням батальйонів зброєю. Однак малоймовірно, що ці батальйони, якщо їх не фінансувати та не екіпірувати, вплинуть на безпеку прикордонних районів Росії”.

Паралельно з Гладковим активізувався всюдисущий фінансист “Вагнера” ​​Євгеній Пригожин. Поки залишки його найманців виходять із руїн Бахмута, Пригожин різко перейнявся безпекою російського кордону. Він навіть на невідомій підставі (з огляду на відсутність будь-якого офіційного статусу у “Вагнера”) провів нараду з представниками прикордонних з Україною областей РФ. Підсумок наради очікуваний – потрібно більше “пірамідок на кордоні”.

“Пригожин запропонував створити додаткові траншеї, землянки та вогневу підтримку вздовж російсько-українського кордону, аргументуючи це тим, що ці споруди можуть забезпечити значний захист від можливих військових загроз, – переказали промови “кухаря Путіна” у зведенні Інституту вивчення війни. – Пригожин також наголосив на необхідності посилення присутності російських військ вздовж кордону, розширення озброєння прикордонників та їх переучування з кулеметів на гранатомети Пригожин заявив, що рейд загальноросійських проукраїнських сил у Бєлгородській області 22 травня показує, що Росії не вистачає сил швидкого реагування, необхідних для захисту своїх кордонів від військових загроз”.

Нагадаємо, під час рейду на територію РФ мобільні групи РДК та ЛСР, практично не зустрівши опору, подолали пункт пропуску на кордоні, а потім занурилися на територію ворога на третину площі Бахмута лише за 24 години. Ці події викликали паніку в інфополі РФ.